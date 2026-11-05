Έκρηξη σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην στην πλατεία Αμερικής, στον Άγιο Παντελεήμονακαι στην Αχαρνών. στην Αθήνα. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

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Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρεται ένας 49χρονος βαρυποινίτης, ο οποίος συντόνιζε τις παράνομες ενέργειες από τις φυλακές Τρικάλων με τη βοήθεια έγκλειστων συνεργατών.

Τα μέλη της οργάνωσης ακολουθούσαν ιεραρχική δομή, αναλαμβάνοντας ρόλους όπως η συγκέντρωση πληροφοριών, η παρακολούθηση στόχων και η εκτέλεση των επιθέσεων με ασφαλή διαφυγή.

Σε πρόσφατο περιστατικό, δράστες εκτόξευσαν χειροβομβίδα σε κατάστημα όπου βρίσκονταν θαμώνες, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί, καθώς ο εκρηκτικός μηχανισμός δεν εξερράγη.

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Οπτικό υλικό από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας για εκβιασμούς, απειλές και εκρήξεις φέρνει στο φως η Ελληνική Αστυνομία. Τα βίντεο καταγράφουν επιθέσεις με χειροβομβίδες σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, ενώ αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να ενεργούσαν τα μέλη του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ως επικεφαλής της οργάνωσης φέρεται ένας 49χρονος Αλβανός βαρυποινίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Τρικάλων. Στον στενό πυρήνα των συνεργατών του περιλαμβάνονται ένας Ρομά κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου, δύο Αιγύπτιοι έγκλειστοι στις φυλακές Αυλώνα και Μαλανδρίνου, καθώς και πέντε ακόμη άνδρες που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

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Στα βίντεο που παρουσιάζονται καταγράφονται οι επιθέσεις με χειροβομβίδες τις οποίες φέρονται να πραγματοποίησαν μέλη της οργάνωσης σε δύο καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ένα ακόμη οπτικό ντοκουμέντο αφορά επίθεση που σημειώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου σε ένα από τα δύο συγκεκριμένα καταστήματα. Στο υλικό διακρίνονται οι δράστες να περνούν έξω από την επιχείρηση και να εκτοξεύουν χειροβομβίδα στο εσωτερικό της, ενώ στον χώρο βρίσκονται θαμώνες. Αμέσως μετά απομακρύνονται από το σημείο. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς η χειροβομβίδα δεν εξερράγη.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα εκβιασμών και επιθέσεων

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση με συνεχή δραστηριότητα, οργανωμένη εσωτερική λειτουργία και συγκεκριμένη ιεραρχική δομή. Κάθε μέλος είχε διακριτό ρόλο, ενώ τον κεντρικό συντονισμό φέρεται να είχε ένας 49χρονος βαρυποινίτης.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων, ο φερόμενος ως αρχηγός διατηρούσε, σύμφωνα με τα ευρήματα, τον έλεγχο της επιχειρησιακής δράσης του κυκλώματος. Συγκεκριμένα, φέρεται να αποφάσιζε ποιοι θα ήταν οι στόχοι των επιθέσεων, να αξιολογούσε τις πληροφορίες που συγκέντρωναν τα υπόλοιπα μέλη κατά την προετοιμασία των ενεργειών, να τους έδινε κατευθύνσεις και να παρακολουθούσε την εκτέλεση των σχεδίων.

Τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν αναλάβει διαφορετικές αποστολές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Οι αρμοδιότητές τους περιλάμβαναν τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα πρόσωπα και τους χώρους που είχαν επιλεγεί ως στόχοι, καθώς και την παρακολούθηση κατοικιών και άλλων σημείων ενδιαφέροντος. Παράλληλα, πραγματοποιούσαν αναγνωρίσεις προσώπων και οχημάτων, φωτογράφιζαν και χαρτογραφούσαν τις περιοχές όπου σχεδιάζονταν οι επιθέσεις.

Επιπλέον, φέρονται να φρόντιζαν για την εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων, την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών και την ασφαλή διαφυγή των δραστών μετά την ολοκλήρωσή τους.

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Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οργάνωση είχε καταφέρει να διατηρεί σταθερή λειτουργία και να συντονίζει τις παράνομες δραστηριότητές της, ακόμη και όταν πρόσωπα που κατείχαν κομβικές θέσεις στην ιεραρχία της βρίσκονταν ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το κύκλωμα εκβιαστών

Στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας πέντε άτομα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 19, 17, 19, 18 και 20 ετών, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα άτομα που είναι έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση σε συνδυασμό με απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκρήξεις τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εκβίαση τετελεσμένη και σε απόπειρα καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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Επίσης, σε βάρος του αρχηγικού έγκλειστου μέλους της οργάνωσης σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κελί του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία αυτοσχέδια σουβλιά.

Επιπλέον, από το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο έτερων έγκλειστων μελών της οργάνωσης για ηθική αυτουργία σε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, σταθερή εσωτερική δομή και ιεραρχική διάρθρωση, καθώς και διακριτή κατανομή ρόλων, της οποίας αρχηγικό και καθοδηγητικό ρόλο είχε 49χρονος έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.

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Ειδικότερα, ο 49χρονος, παρά τον εγκλεισμό του, διατηρούσε τον επιχειρησιακό έλεγχο της οργάνωσης, καθορίζοντας τους στόχους των επιθέσεων, αξιολογώντας τις πληροφορίες που συλλέγονταν κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, παρέχοντας οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη και εποπτεύοντας την υλοποίηση των εγκληματικών ενεργειών.

Παράλληλα, δύο ακόμη έγκλειστα μέλη (27χρονος και 23χρονος) λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι κρίκοι επικοινωνίας μεταξύ της ηγεσίας και των μελών που βρίσκονταν εκτός Σωφρονιστικών Καταστημάτων, αναλαμβάνοντας τη διαβίβαση των εντολών, τον συντονισμό των επιμέρους ενεργειών και τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνοχής της οργάνωσης.

Τα υπόλοιπα μέλη αναλάμβαναν, κατά περίπτωση, την συλλογή πληροφοριών για τους επιλεγμένους στόχους, την επιτήρηση κατοικιών και χώρων ενδιαφέροντος, την αναγνώριση προσώπων και οχημάτων, καθώς και την φωτογράφιση και την χαρτογράφηση των περιοχών, την εξεύρεση των απαιτούμενων μέσων, την εκτέλεση των επιθέσεων καθώς και τη διαφυγή από τους τόπους τέλεσης των εγκληματικών ενεργειών.

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Με τον τρόπο αυτό, η οργάνωση διασφάλιζε τη συνεχή λειτουργία και τον συντονισμό της εγκληματικής της δραστηριότητας, ακόμη και όταν βασικά μέλη της βρίσκονταν έγκλειστα σε Σωφρονιστικά Καταστήματα.

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Τι κατάσχεσαν οι Αρχές κατά τη διάρκεια ερευνών σε σπίτια και κελιά

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και κελιά εγκλείστων σε Σωφρονιστικά Καταστήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.050 ευρώ,

-3 αυτοσχέδια σουβλιά,

-13 κινητά τηλέφωνα,

-2 συσκευές εντοπισμού GPS,

-2 μπλοκ σημειώσεων και 11 φύλλα με ιδιόχειρες σημειώσεις,

-φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

-κάμερα κλειστού κυκλώματος,

-καταγραφικό μηχάνημα,

-δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων και διάφορα είδη ρουχισμού και υποδημάτων, που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί:

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Έγιναν 27 προσαγωγές σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας

Σημειώνεται ότι, από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, με τη συνδρομή Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και τις επιχειρησιακές ομάδες της Δ.Α.Ο.Ε., πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε τέσσερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας, κατά τους οποίους ελέχθησαν 50 άτομα, από τα οποία 27 προσήχθησαν.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.