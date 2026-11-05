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Σε εκτροπή της πορείας του και προσγείωση σε αεροπορική βάση στη Γαλλία προχώρησε επιβατικό αεροσκάφος τύπου Airbus A320, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, έπειτα από προειδοποίηση για πιθανή τοποθέτηση βόμβας.

Ειδικότερα, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση του Εβρέ (Évreux), στην περιοχή Φοβίλ της Γαλλίας, μετά την ενεργοποίηση συναγερμού για απειλή βόμβας.

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Την εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθεί στενά η γαλλική κυβέρνηση. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του πρωθυπουργού της Γαλλίας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επιτήρηση η κατάσταση που αφορά το αεροσκάφος, το οποίο αναγκάστηκε να εκτραπεί από την αρχική του διαδρομή εξαιτίας της απειλής.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σχετικά με το αεροσκάφος που εξετράπη έπειτα από συναγερμό για βόμβα», ανέφερε χαρακτηριστικά το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Κατά πληροφορίες, η πτήση EI402 της Air Lingus αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Δουβλίνου στις 6:23 π.μ. και η προσγείωσή της στο Αεροδρόμιο «Λεονάρντο ντα Βίντσι» του Φιουμιτσίνο στη Ρώμη ήταν προγραμματισμένη για τις 10:50 π.μ.