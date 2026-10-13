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Επιβάτες προηγούμενης πτήσης ανέφεραν τσιμπήματα από έντομα, αναγκάζοντας την εταιρεία να αποσύρει το αεροσκάφος για να πραγματοποιήσει ενδελεχή καθαρισμό στα καθίσματα.

Η αεροπορική εταιρεία εξασφάλισε διαμονή στους επηρεαζόμενους επιβάτες και προγραμμάτισε τη μεταφορά τους με εναλλακτικές πτήσεις εντός σαράντα οκτώ ωρών.

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Μια πτήση της Qantas από την Ιταλία προς την Αυστραλία ακυρώθηκε, λόγω εμφάνισης κοριών στο αεροσκάφος.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενης πτήσης την Παρασκευή –ένα ταξίδι διάρκειας σχεδόν 17 ωρών από το Περθ στη Ρώμη– ορισμένοι επιβάτες παραπονέθηκαν ότι δέχονταν τσιμπήματα από έντομα, σύμφωνα με τη Sydney Morning Herald.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, τους χορηγήθηκαν αντιισταμινικά για την ανακούφιση από τη φαγούρα των τσιμπημάτων, αλλά τα αποθέματα εξαντλήθηκαν.

Το Boeing 787 Dreamliner έπρεπε να αποσυρθεί προσωρινά από την κυκλοφορία για «βαθύ καθαρισμό», δήλωσε εκπρόσωπος της Qantas στο BBC.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους πελάτες μας για την ακύρωση του δρομολογίου Ρώμη-Περθ το Σάββατο, η οποία επέτρεψε στους μηχανικούς και τις ομάδες συντήρησης να πραγματοποιήσουν βαθύ καθαρισμό του αεροσκάφους, αφού εντοπίστηκε πρόβλημα σε μικρό αριθμό καθισμάτων της οικονομικής θέσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Σε όλους τους επηρεαζόμενους επιβάτες εξασφαλίστηκε διαμονή και προγραμματίστηκε η μεταφορά τους με εναλλακτικές πτήσεις εντός 48 ωρών από την αρχική τους αναχώρηση, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Οι κοριοί είναι μικρά, άπτερα παράσιτα που μπορούν να ζήσουν σε ρούχα, έπιπλα και κλινοσκεπάσματα. Τα τσιμπήματά τους μπορεί να προκαλέσουν φαγούρα, αλλά συνήθως δεν οδηγούν σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας.

Ωστόσο, η εξάλειψή τους μπορεί να είναι δύσκολη και δαπανηρή υπόθεση. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει πλύσιμο όλων των κλινοσκεπασμάτων, των ρούχων και οικιακών ειδών, όπως οι κουρτίνες, σε υψηλές θερμοκρασίες και στέγνωμα σε στεγνωτήριο, ή την τοποθέτησή τους σε πλαστικές σακούλες μέσα σε καταψύκτη για τρεις ή τέσσερις ημέρες.

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Το γεγονός ότι οι κοριοί προκαλούν αναστάτωση στα ταξίδια δεν είναι ασυνήθιστο: πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, αρκετά δρομολόγια τρένων της Southeastern στην Αγγλία ακυρώθηκαν αφού οι μηχανοδηγοί εντόπισαν τα ενοχλητικά έντομα στις καμπίνες τους.

Το 2017, η British Airways ζήτησε συγγνώμη από μια οικογένεια που ταξίδευε από το Βανκούβερ στο Λονδίνο, καθώς τα μέλη της βρέθηκαν γεμάτα τσιμπήματα εντόμων μετά από νυχτερινή πτήση.

Επίσης, η Turkish Airlines βρέθηκε αντιμέτωπη με εφιάλτη δημοσίων σχέσεων πέρυσι, όταν οι New York Times ανέφεραν αρκετά περιστατικά προσβολής από κοριούς στα αεροσκάφη της, καθώς και καταγγελίες ότι η εταιρεία δεν είχε λάβει κανένα μέτρο για το ζήτημα.

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