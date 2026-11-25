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Η ίδια ασχολείται με τον συγκεκριμένο χώρο εδώ και δώδεκα χρόνια, ενώ ανέφερε πως οι πελάτες της καλύπτουν ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα.

Κατά τη διάρκεια της πορείας της, η Πανδώρα βίωσε ένα περιστατικό σωματικής επίθεσης από σκλάβο της, το οποίο αντιμετώπισε επιτυχώς χάρη στις γνώσεις της στις πολεμικές τέχνες.

Η ίδια ανέφερε ότι η οικογένειά της γνωρίζει για το επάγγελμά της, ενώ υπογράμμισε ότι οι σχέσεις στον συγκεκριμένο χώρο βασίζονται στην απόλυτη συναίνεση.

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Για την καθημερινότητά της ως «αφέντρα» μίλησε η Πανδώρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Σταύρο Θεοδωράκη, διευκρινίζοντας ότι δεν ασχολείται με την πορνεία, αλλά με «κάτι πιο καλλιτεχνικό και art». Παράλληλα, περιέγραψε ένα περιστατικό κατά το οποίο κινδύνευσε από έναν σκλάβο της.

Μιλώντας για τους ανθρώπους που απευθύνονται σε εκείνη, αποκάλυψε ότι «ο πιο μικρός σε ηλικία ήταν 25 και ο πιο μεγάλος 60 και παραπάνω», ενώ προσδιόρισε την έναρξη της ενασχόλησής της με τον συγκεκριμένο χώρο πριν από 12 χρόνια.

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«Τότε στην παρέα μου υπήρχε ένας σκλάβος, αλλά εγώ δεν είχα ιδέα για όλο αυτό. Κάποια στιγμή με πλησιάζει και μου λέει “να σου πω κάτι;”. Είχα έναν εκνευρισμό τότε και του λέω “τι θέλεις;” με αυστηρό τόνο. Και τότε μου είπε “είσαι αφέντρα” και άρχισε να μου λέει τι σημαίνει αυτό για έναν άνδρα. Ο άνδρας αυτός είχε δική του οικογενειακή επιχείρηση με δύο καταστήματα στην Αθήνα», περιέγραψε.

Αναφερόμενη στην πρώτη της «συνεδρία» με τον συγκεκριμένο άνδρα, η Πανδώρα εξήγησε ότι αρχικά δεν είχε αντιληφθεί πως η δραστηριότητα αυτή θα μπορούσε να συνδεθεί με την πορνεία.

«Κάποια στιγμή κομπιάζει και μου λέει “θα ήθελα να σας πω κάτι. Όλο αυτό ανήκει στην πορνεία”. Εγώ στο μυαλό μου το είχα πιο καλλιτεχνικό, πιο art, πιο mind games γιατί έχει να κάνει με παιχνίδια του μυαλού σε συνδυασμό με αξεσουάρ και τεχνικές. Δεν θα έκανα πορνεία, ούτε κάνω, όμως έχει τόσο ενδιαφέρον που δεν φοβάμαι να σηκώσω τη λάσπη της πορνείας», ανέφερε.

Η ίδια αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν είχε δημιουργήσει οικογένεια και έχει αποκτήσει έναν γιο.

«έναν πανέμορφο γιο. Ξέρει πολύ καλά τι είναι η μητέρα του. Μην ξεχνάτε ότι στο σπίτι ήμουν και πατέρας και μητέρα. Τώρα θέλει να μάθει την τέχνη του βοηθού καλουπατζή. Η ερωτική του ζωή είναι άψογη και νορμάλ. Κοινωνικά εγώ δεν θεωρούμαι νορμάλ».

Όπως είπε, οι γονείς της γνωρίζουν με τι ασχολείται, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πατέρα της, τον οποίο αποκαλεί «τρανό».

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«Οι γονείς μου ξέρουν. Με έχει μεγαλώσει ο μπαμπάς μου, τρανό τον φωνάζω, είναι κάτι πολύ σπουδαίο για μένα. Ο πατέρας μου και τον ευχαριστώ μου έμαθε τον αυτοσεβασμό και την αυτοκριτική. Είναι τα πιο δυνατά μου όπλα μέσα σε αυτό. Ο άνδρας της ζωής μου είναι ο γιος μου».

Παράλληλα, εξήγησε ότι η ερωτική της ζωή συνδέεται με τη συγκεκριμένη κουλτούρα και τις πρακτικές που ακολουθεί.

«Αν έχω την ερωτική διάθεση, θα χρησιμοποιήσω κάποιον σκλάβο, ο οποίος ξέρει ακριβώς πώς είναι η δική μου κουλτούρα, γιατί δεν μου αρέσουν τα κλασικά πράγματα».

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Η στιγμή που κινδύνευσε από σκλάβο της

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε ένα περιστατικό κατά το οποίο η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχό της και δέχθηκε επίθεση από έναν από τους σκλάβους της.

«Σε όλες τις δουλειές υπάρχει το καλό, υπάρχει και το κακό. Όταν ήμουν καινούργια, ενώ είχα έναν άνθρωπο κάτω και του πάταγα το κεφάλι και ένιωθε έντονη πίεση, έφυγε το μυαλό μου και γυρίζει το άτομο, με ανατρέπει, με ρίχνει κάτω και άρχισε να με κλωτσάει. Είχε πάθει κρίση πανικού, σώθηκα γιατί ήμουν φρέσκια από τις πολεμικές τέχνες. Δεν είχα ακούσει το έλεος, το είχε πει και δεν το είχα ακούσει. Την ώρα που θα ξεστομίσει το “έλεος” σταματάνε όλα χωρίς δεύτερη σκέψη», αφηγήθηκε.

Σε ερώτηση για το τι αποκομίζει από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πέρα από το οικονομικό όφελος, η Πανδώρα απάντησε ότι αισθάνεται πως βρίσκεται στη θέση που της ταιριάζει.

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«Αισθάνομαι ότι αυτή είναι η θέση μου και ο ρόλος μου. Οι φίλοι μου ζητάνε παιχνίδια και αξεσουάρ να τους προτείνω, τι role playing μπορούν να παίξουν για να κερδίσουν ο ένας τον άλλο».

Τέλος, μιλώντας για τον έρωτα, υποστήριξε ότι η απόλυτη συναίνεση που χαρακτηρίζει τις σχέσεις στον συγκεκριμένο χώρο δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες από τις συμβατικές ερωτικές σχέσεις.

«Ο έρωτας θέλει αυθορμητισμό για να ευδοκιμήσει, ο έρωτας κάνει λάθη. Σε εμάς επειδή υπάρχει η απόλυτη συναίνεση, δεν γίνονται λάθη, οπότε οι σχέσεις γίνονται πιο δυνατές, είναι τα δεσμά, έτσι δημιουργούνται τα δεσμά. Στον άντρα μου ερωτεύτηκα τις υπηρεσίες που μου έδινε μέσα από τα συζυγικά του καθήκοντα. Έρωτα, έρωτα όπως λένε, δεν τον έχω νιώσει ποτέ».

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