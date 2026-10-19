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Στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» βρέθηκε καλεσμένος ο Σταύρος Θεοδωράκης τη Δευτέρα (19/10/2026) το μεσημέρι, με αφορμή την επιστροφή της εκπομπής «Πρωταγωνιστές» στον ΣΚΑΪ.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, Σταύρος Θεοδωράκης, μίλησε για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ενώ αποκαλύψε ότι δύο σημαντικά κεφάλαια της ζωής του, η πολιτική και η εστίαση, έχουν κλείσει οριστικά.

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Για την ενασχόλησή του με την πολιτική, ο Σταύρος Θεοδωράκης εξήγησε πως στόχος του ήταν να προσφέρει στην κοινωνία, ενώ αποκάλυψε ότι ασχολήθηκε με την εστίαση γιατί ήθελε να αναδείξει την αυθεντική κρητική κουζίνα.

«Δεν θα ξανασχοληθώ με την πολιτική και την εστίαση. Όχι, βέβαια. Στην πολιτική ήταν μια δεύτερη θητεία. Αυτή είναι η άποψή μου. Το έκανα γιατί πίστευα ότι θα μπορούσα να είμαι χρήσιμος στην κοινωνία. Για το φαγητό το έκανα από ένα πείσμα γιατί μου λέγανε «τι ωραίο κρητικό φαγητό» σε κάποια εστιατόρια και εγώ έλεγα «τι μάπα φαγητό είναι αυτό; Πάμε να σας δείξω πώς είναι τα κρητικά φαγητά.

Αλλά αυτό τελείωσε γιατί και η μητέρα μου πια δεν μπορεί να μαγειρεύει και τέλος πάντων ούτε οι φιλενάδες που μαγείρευαν εκεί, οπότε δε θα το ξανακάνω. Είναι οι Πρωταγωνιστές, είναι κάποια κείμενα στην Καθημερινή, είναι τα podcast που κάνω στο Pod» αποκάλυψε ο Σταύρος Θεοδωράκης.

«Το να βλέπω ότι δε χάνουν αυτοί που είναι στα όποια κανάλια το ενδιαφέρον τους για τη δουλειά μου. Θέλω να με θέλουν, αλλά θέλω να με θέλουν, να θέλουν αυτό. Θα το πω σεμνά. Η εκπομπή μου πέρυσι άλλαξε 2-3 φορές ημέρα μετάδοσης χωρίς να ρωτηθώ. Αυτό με πλήγωσε πολύ. Έτσι; Θέλω να καταλαβαίνουν και αυτοί που έχουν τα κανάλια και όλοι μας ότι κάποιοι καταθέτουμε κομμάτια του εαυτού μας. Έτσι; Ξενύχτια επί ξενυχτιών για να βγάλουμε μια εκπομπή. Ο κόσμος θα αποφασίσει αν είναι καλή ή κακή» συμπλήρωσε στη συνέχεια ο Σταύρος Θεοδωράκης.