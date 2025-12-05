Συνάντηση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018.

Παρακολούθησα με προσοχή, αλλά όχι από κοντά, την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» (Gutenberg) από τον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Τετάρτης στο Παλλάς.

Παρακολούθησα από κοντά, όμως, την παρουσίαση του βιβλίου «14 Σκιές και αλήθειες της Ελλάδας» (Μεταίχμιο) από τον Σταύρο Θεοδωράκη στο Γαλλικό Ινστιτούτο, το βράδυ της Δευτέρας.

Δύο πρώην πολιτικοί αρχηγοί, ο ένας εξ αυτών πρωθυπουργός και σε φάση «ολικής επαναφοράς» στην πολιτική σκηνή, θέλησαν να μοιραστούν σκέψεις τους με όλους μας.

Όμως, οι ομοιότητες εξαντλούνται κάπου εδώ.

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα συνδέεται με πράγματα που ζήσαμε στο παρελθόν. Δεν αναφέρεται μόνο στο παρελθόν, όμως όλοι εστιάζουν στα πεπραγμένα του που περιγράφει και ερμηνεύει, στις συμπεριφορές συνεργατών του και πολιτικών συνομιλητών που ο ίδιος αναλύει ή κρίνει, κάνοντας μία ιδιότυπη αναδρομή «εν κινήσει», καθώς ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η πολιτική του καριέρα συνεχίζεται με ένα νέο κόμμα που έρχεται. Το βιβλίο που συνυπογράφει ο Σταύρος Θεοδωράκης με τον Άρη Βουρβούλια, έναν «άγνωστο» μεχρι χθες και νεότερο σε ηλικία «Έλληνα του brain drain», που μεταξύ άλλων επέλεξε να αρθρογραφήσει και στη HuffPost στο παρελθόν, είναι διαφορετικό. Αυτό το βιβλίο δεν αναφέρεται στο παρελθόν του πολιτικού αρχηγού στο «Ποτάμι» Σταύρου Θεοδωράκη. Αναφέρεται σε ανεπίλυτα επί δεκαετίες ζητήματα της χώρας και σε «παιδικές ασθένειες» του πολιτικο-κοινωνικού συστήματος που ουδέποτε ξεπεράσαμε. Σε ένα «αντιλεξικό» 71 λέξεων και φράσεων ανθολογούνται μεταξύ άλλων όροι όπως: λαμόγιο, κουμπαριές, συντεχνίες, ρουσφέτι, Μαυρογιαλούρος, ψάθα κ.ά., καθώς και φράσεις από το «να δώσουμε στην ανήσυχη νεολαία μας το ιδανικό της Ευρώπης» του Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι το «μαζί τα φάγαμε» του Θεόδωρου Πάγκαλου και από το «η μετριότητα οργανώθηκε» του Μάνου Χατζιδάκι μέχρι το «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» του Αλέξη Τσίπρα.

Παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Θεοδωράκη και του Άρη Βουρβούλια “14 σκιές και αλήθειες της Ελλάδας”, στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025. Για το βιβλίο μίλησαν η δημοσιογράφος Σοφία Γιαννακά και η καθηγήτρια Οικονομικών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιγόνη Λυμπεράκη, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ας πούμε και κάτι βαρετό. Στο τέλος της ημέρας, κάθε πολιτικός αρχηγός και κάθε πρωθυπουργός κρίνονται από τους ψηφοφόρους και (πολύ αργότερα) από την Ιστορία. Για κάποιο λόγο, όμως, νομίζω ότι ο φίλος μου ο Σταύρος κερδίζει πόντους στα μάτια πολλών, επειδή – σε αντίθεση με την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών αρχηγών στην Ελλάδα – αποφάσισε ότι δεν θα είναι μόνιμη η ενασχόλησή του με το συγκεκριμένο σπορ. Ο Αλέξης, αντίθετα, θα διεκδικήσει μία «δεύτερη ευκαιρία». Φιλικά το λέω, καλό είναι να θυμάται ότι οι πάντες κρίνονται αυστηρότερα τη δεύτερη φορά.