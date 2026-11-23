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Στη φυλακή οδηγούνται τρεις ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση του κυκλώματος με τις παράνομες επιστροφές φόρων, καθώς μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι δύο τραπεζικοί διευθυντές και ένας διαχειριστής εταιρείας, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει ρόλο «αχυρανθρώπου».

Προσωρινά κρατούμενοι τρία άτομα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να συμμετείχαν σε ένα οργανωμένο δίκτυο οκτώ εταιρειών, το οποίο χρησιμοποιούσε εικονικά τιμολόγια για την απόκρυψη εσόδων και την είσπραξη παράνομων επιστροφών φόρου. Η ζημία που αποδίδεται στο κύκλωμα υπολογίζεται σε 28 εκατομμύρια ευρώ.

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Ο διευθυντής τραπεζικού υποκαταστήματος στην Ανατολική Αττική αρνήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος του ήταν αποκλειστικά διαβιβαστικός. Όπως φέρεται να είπε, από τις 199 περιπτώσεις που ερευνώνται, η δική του εμπλοκή αφορά μόλις δύο, για τις οποίες απέστειλε τα απαραίτητα έγγραφα στα κεντρικά της τράπεζας.

«Από εκεί και πέρα ήταν θέμα του Χρηματικού Κέντρου Αθηνών αν θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων ή όχι», φέρεται να υποστήριξε, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του και ότι οι λογαριασμοί ανοίχθηκαν νόμιμα.

Σήμερα απολογήθηκαν οι πρώτοι έξι από τους 15 κατηγορουμένους. Τρεις γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες με τον όρο της τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ αύριο αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή οι υπόλοιποι εννέα, ανάμεσά τους και λογιστές που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος.