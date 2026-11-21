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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν από το 2022 στην κατάρτιση και εμπορία πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων για παράνομους μετανάστες.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης στην Αθήνα συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ κατασχέθηκε πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου και πλήθος πλαστών εγγράφων διαφόρων τύπων.

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν διακριτούς ρόλους και επιχείρηση εμπορίας κινητών τηλεφώνων για να καλύπτουν τις παράνομες συναλλαγές τους και να αποφεύγουν τον εντοπισμό.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της εκτιμάται ότι υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 500.000 ευρώ.

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Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων που προορίζονταν για την παράνομη διακίνηση μεταναστών, εξάρθρωσαν τα στελέχη από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης έγινε συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχές της Αθήνας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τρία μέλη της, ηλικίας 27, 45 και 50 ετών.

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Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος μιας αλλοδαπής, σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από πολύμηνη έρευνα προέκυψε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από το 2022, είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό την κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία στη συνέχεια εμπορεύονταν για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν οργανώσει πλήρες υπερσύγχρονο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων σε μορφή πλαστικής κάρτας (δελτία ταυτότητας, άδειες διαμονής και άδειες ικανότητας οδήγησης), ενώ, παράλληλα, είχαν συγκεντρώσει μεγάλο απόθεμα πλαστών, που αντιστοιχούσαν σε έγγραφα πολλών χωρών, για να καλύψουν ακόμα και τις πιο εξεζητημένες ανάγκες.

Όπως προέκυψε, τα μέλη είχαν διακριτούς μεταξύ τους ρόλους:

45χρονος αλλοδαπός, με ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, λειτουργούσε το παράνομο εργαστήριο και κατήρτιζε τα πλαστά έγγραφα. Χρησιμοποιούσε ως «καβάντζα» διαμέρισμα σε περιοχή της Αθήνας.



27χρονος αλλοδαπός, αναλάμβανε τη σύναψη συμφωνιών για την κατά παραγγελία κατάρτιση πλαστών εγγράφων.



Σχετικά με τον τρόπο δράσης τους (modus operandi):

συνεργάζονταν με άτομα που δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στο χώρο της παράνομης μετανάστευσης,



αναλάμβαναν την παράδοση πλαστών εγγράφων ή πρώτων υλών πλαστογραφίας σε ποσότητες χονδρικής, έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με συγκεκριμένα άτομα – διαμεσολαβητές,



η διάθεση των κατά παραγγελία πλαστών εγγράφων γινόταν σε προκαθορισμένα σημεία συνάντησης με τους διαμεσολαβητές, τηρώντας αυστηρά μέτρα απόκρυψης.



Για την αποφυγή του εντοπισμού τους, καθώς και για την κάλυψη των οικονομικών συναλλαγών τους, τα μέλη της οργάνωσης διατηρούσαν και επιχείρηση εμπορίας ειδών κινητής τηλεφωνίας, σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ιδιοκτησίας της αλλοδαπής – μη συλληφθείσας.

Όπως προέκυψε, τα πλαστά έγγραφα διαθέτονταν έναντι καθορισμένης τιμής, και συγκεκριμένα:

διαβατήριο – 900 ευρώ,



δελτίο ταυτότητας – 600 ευρώ,



άδειες διαμονής – 400 ευρώ,



Ειδικές Προξενικές Θεωρήσεις (VISA) – 300 ευρώ,



δελτία αιτούντος άσυλο – 150 ευρώ,



άδειες ικανότητες οδήγησης – 150 ευρώ και



ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας ταξιδιωτικών εγγράφων – 100 ευρώ.



Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο – «καβάτζα», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6- κινητά



18.880- ευρώ,



όχημα,



448- Δελτία Ταυτότητας,



23- Ειδικές Προξενικές Θεωρήσεις (VISA),



16- Άδειες Διαμονής,



14- Διαβατήρια,



5- άδειες ικανότητας οδήγησης,



138- διαφάνειες – ασημοτυπίες με ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας,



λάπτοπ,



2- εκτυπωτές και -4- πολυμηχανήματα,



θερμοκολλητής,



συσκευή σάρωσης NFC,



34- σφραγίδες εντύπωσης πλαστών θεωρήσεων εισόδου – εξόδου διαφόρων χωρών και



πλήθος μικροϋλικών.



Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από την εμπορία πλαστών εγγράφων υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -500.000- ευρώ.

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