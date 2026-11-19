Πύργος: Πούλησαν βρέφος για 3.500 ευρώ - Τι υποστηρίζει η «θετή μητέρα», πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση - iSTOCK

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Αστυνομία στον Πύργο διερευνά καταγγελία βιολογικής μητέρας, η οποία υποστηρίζει ότι παρέδωσε το νεογέννητο παιδί της σε άλλη γυναίκα έναντι χρηματικού ανταλλάγματος 3.500 ευρώ.

Η γυναίκα που παρέλαβε το βρέφος εντοπίστηκε από τις Αρχές και παραδέχθηκε την παραλαβή του παιδιού, αρνούμενη όμως την καταβολή οποιουδήποτε οικονομικού ποσού.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή και παραμένει υπό αστυνομική φύλαξη μέχρι να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τη μελλοντική φροντίδα του.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρξε όντως οικονομική συναλλαγή και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της παράδοσης του παιδιού.

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Μια σοβαρή υπόθεση με επίκεντρο την παράδοση νεογέννητου βρέφους έναντι χρηματικού ανταλλάγματος βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας στον Πύργο. Την υπόθεση αποκάλυψε η ίδια η βιολογική μητέρα του παιδιού, η οποία κατήγγειλε ότι έδωσε το αγοράκι σε άλλη γυναίκα μόλις τρεις ημέρες μετά τη γέννησή του, λαμβάνοντας, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, 3.500 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι τον Ιανουάριο σε νοσοκομείο της Πάτρας. Τον Ιούλιο, περίπου έξι μήνες αργότερα, προσήλθε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πύργου και περιέγραψε στους αστυνομικούς όσα φέρεται να συνέβησαν.

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Όπως υποστήριξε στην κατάθεσή της, το ποσό των 3.500 ευρώ που έλαβε χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ενός αυτοκινήτου Citroën Xsara. Η ίδια φέρεται να αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές εξαιτίας των τύψεων που ένιωθε για την παράδοση του παιδιού.

Εντοπίστηκε η γυναίκα που είχε αναλάβει τη φροντίδα του βρέφους

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεογέννητο απομακρύνθηκε από τη βιολογική του μητέρα. Στο πλαίσιο των ερευνών αναζητήθηκε και ο ιατρικός φάκελος από το νοσοκομείο της Πάτρας, ώστε να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη γέννηση του παιδιού.

Πριν από λίγες ημέρες, οι αστυνομικοί εντόπισαν στον Πύργο τη γυναίκα που είχε αναλάβει τη φροντίδα του αγοριού. Πρόκειται για κάτοικο Ασπροπύργου, η οποία είχε ταξιδέψει στην περιοχή μαζί με το παιδί, καθώς διατηρεί συγγενικούς δεσμούς στον Πύργο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα παραδέχθηκε ότι παρέλαβε το βρέφος, υποστηρίζοντας ότι επιθυμούσε να το μεγαλώσει. Ωστόσο, αρνήθηκε ότι έδωσε χρήματα στη βιολογική μητέρα. Έτσι, οι αστυνομικοί εξετάζουν τις δύο διαφορετικές εκδοχές, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν υπήρξε οικονομική συναλλαγή και κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η παράδοση του παιδιού.

Σε νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή το αγοράκι – Τι θα γίνει με την επιμέλειά του

Στο μεταξύ, με εισαγγελική εντολή το αγοράκι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να παραμένει υπό αστυνομική φύλαξη, μέχρι να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον και τη φροντίδα του.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν πλέον ποια θα είναι η ασφαλέστερη λύση για το παιδί, με τα ενδεχόμενα να περιλαμβάνουν είτε την επιστροφή του στη γυναίκα που το φρόντιζε μέχρι σήμερα είτε τη μεταφορά του σε δομή παιδικής προστασίας.

Η προανάκριση της Ασφάλειας Πύργου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να διαλευκάνουν κάθε πτυχή της υπόθεσης. Κεντρικό ζητούμενο παραμένει να εξακριβωθεί εάν καταβλήθηκαν πράγματι τα 3.500 ευρώ που επικαλείται η βιολογική μητέρα και εάν η παράδοση του νεογέννητου συνδέεται με οικονομικό αντάλλαγμα.

(Με πληροφορίες από patrisnews)