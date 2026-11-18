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Οι γονείς χρησιμοποίησαν το χρηματικό ποσό από την παράνομη μεταβίβαση του παιδιού για την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το βρέφος στα Λαστέικα Ηλείας και το μετέφεραν για φιλοξενία στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου Πύργου.

Σε βάρος των βιολογικών γονέων και του ζευγαριού που παρέλαβε το παιδί σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί υιοθεσίας ανηλίκου.

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Μια σοκαριστική υπόθεση παράνομης υιοθεσίας εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, έπειτα από μεθοδική έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα φέρεται να προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, μια οικογένεια Ρομά από την περιοχή του Λαμπετίου Ηλείας πούλησε το νεογέννητο παιδί της μόλις τρεις ημέρες μετά τη γέννησή του, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για την αγορά αυτοκινήτου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πληροφορίες που έδωσε στις Αρχές η ίδια η 42χρονη μητέρα του βρέφους.

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Πύργος: Η παράνομη μεταβίβαση του βρέφους έναντι 3.500 ευρώ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ilialive.gr, η 42χρονη γυναίκα γέννησε στις 5 Ιανουαρίου 2026 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 8 Ιανουαρίου, έλαβε εξιτήριο. Κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο και έπειτα από προσυνεννόηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βρέφος δόθηκε έναντι 3.500 ευρώ σε ένα νεότερο ζευγάρι Ρομά από τα Λαστέικα Πύργου, το οποίο διαμένει στον Ασπρόπυργο.

Τα χρήματα φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν άμεσα για την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, μάρκας Citroen Xsara.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στον εντοπισμό του βρέφους

Οι αστυνομικοί είχαν συγκεντρώσει στοιχεία για την υπόθεση, ωστόσο έπρεπε να επιβεβαιώσουν όλα τα δεδομένα και να διασφαλίσουν ότι η έρευνα θα οδηγήσει στην πλήρη τεκμηρίωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, έλεγξαν τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τη γέννηση του παιδιού, τα στοιχεία του εξιτηρίου, καθώς και την αγορά του αυτοκινήτου από τη βιολογική οικογένεια.

Στη συνέχεια, περίμεναν την επιστροφή της οικογένειας που είχε αναλάβει το βρέφος στην Ηλεία. Αυτό συνέβη στις 17 Νοεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί, παρακολουθώντας το σημείο όπου ανέμεναν την άφιξή της, εντόπισαν το μωρό στα Λαστέικα.

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Το παιδί απομακρύνθηκε από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκε για φιλοξενία στην Παιδιατρική Κλινική της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων: των δύο βιολογικών γονέων και του ζευγαριού που φέρεται να παρέλαβε το βρέφος. Η κατηγορία αφορά παράβαση της νομοθεσίας περί υιοθεσίας ανηλίκου.

Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι βιολογικοί γονείς

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πατέρας του βρέφους είναι γνωστός στις Αρχές για την εμπλοκή του σε υποθέσεις ληστειών και κλοπών, ενώ φέρεται να έχει αποδράσει δύο φορές στο παρελθόν.

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Η πρώτη απόδραση σημειώθηκε από το Δικαστικό Μέγαρο Πύργου και η δεύτερη από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Την πρώτη φορά εντοπίστηκε και συνελήφθη έπειτα από δύο ημέρες, ενώ τη δεύτερη εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση λίγη ώρα αργότερα.

Και η 42χρονη μητέρα φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές.

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