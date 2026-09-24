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Σοκάρει η καταγγελία οικογένειας 12χρονης στον Πύργο, η οποία υποστηρίζει ότι τέσσερις γυναίκες Ρομά έστησαν ενέδρα θανάτου σε ανήλικη.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες μετά το τροχαίο δυστύχημα στο Λαμπέτι, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος. Η μητέρα της 12χρονης υποστηρίζει ότι η ίδια και η οικογένειά της στοχοποιήθηκαν, καθώς κάποιοι φέρεται να την υπέδειξαν ως υπεύθυνη για το δυστύχημα, κάτι που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

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Σύμφωνα με την καταγγελία, η 12χρονη τηλεφώνησε στη μητέρα της σε κατάσταση πανικού και της είπε: «Μαμά, έλα γρήγορα, με κυνηγούν για να με σκοτώσουν».

Λόγω αυτής της κατάστασης, μητέρα και κόρη αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους στον Πύργο, σύμφωνα με πληροφορίες του dete.gr.

Στην καταγγελία της, η μητέρα περιγράφει και ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό με απειλές που δέχτηκε η 12χρονη κόρη της από Ρομά.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα, τέσσερις γυναίκες ακολουθούσαν τη 12χρονη στον δρόμο. Το κορίτσι άλλαζε πεζοδρόμιο προσπαθώντας να τις αποφύγει, ωστόσο εκείνες συνέχιζαν να κινούνται πίσω της. Κάποια στιγμή άρχισε να τρέχει αναζητώντας ασφαλές σημείο, ενώ, κατά την ίδια καταγγελία, στη διάρκεια του περιστατικού εκτοξεύθηκαν προς το μέρος της μπουκάλια και πέτρες. Μετά την καταγγελία της μητέρας, οι τέσσερις γυναίκες οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.