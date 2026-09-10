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Σκοπιμότητα καταγγέλλει ο φωτορεπόρτερ Μάριος Λώλος αναφερόμενος στην ανώνυμη καταγγελία βιασμού που αναρτήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Indymedia.

Ο ίδιος, σε ανάρτησή του, σημειώνει ότι τις τελευταίες ημέρες διασύρεται «στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου».

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Ο φωτορεπόρτερ κάνει λόγο για ανθρωποφαγική στοχοποίησή του και δολοφονία χαρακτήρα, προαναγγέλλοντας προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

«”Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια” και σύντομα όποια σκοπιμότητα υποκρύπτεται στην ανώνυμη καταγγελία και σε κάθε επακόλουθη αναπαραγόμενη λασπολογία, θα αποκαλυφθεί» καταλήγει.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

Τις τελευταίες μέρες, διασύρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, η οποία αναρτήθηκε αρχικά στο site Indymedia και αναπαράγεται ραγδαία.

Παρά την ανωνυμία της, είχε ως αποτέλεσμα την ανθρωποφαγική στοχοποίησή μου, αποδίδοντάς μου χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και με προσβάλλουν κατάφωρα, κυρίως ως άνθρωπο που διακατέχεται από ήθος και διαχρονικές αξίες αλλά και ως επαγγελματία.

Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός.

«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια» και σύντομα όποια σκοπιμότητα υποκρύπτεται στην ανώνυμη καταγγελία και σε κάθε επακόλουθη αναπαραγόμενη λασπολογία, θα αποκαλυφθεί.