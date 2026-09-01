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Ο κύριος κατηγορούμενος παραδέχθηκε την ενοχή του σε δεκαπέντε από τις σαράντα οκτώ κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί, ενώ αρνείται τις υπόλοιπες.

Οι δώδεκα συγκατηγορούμενοι, ηλικίας από 28 έως 73 ετών, φέρονται να συμμετείχαν στη σεξουαλική κακοποίηση του θύματος, αφού πρώτα τους προσκαλούσε ο σύζυγος στο σπίτι τους.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι διευκόλυναν την κακοποίηση χορηγώντας ουσίες στο θύμα, ενώ οι ίδιοι αρνούνται το σύνολο των κατηγοριών που τους αποδίδονται.

Τα στοιχεία του συζύγου παραμένουν απόρρητα βάσει της βρετανικής νομοθεσίας για την προστασία της ανωνυμίας της συζύγου του.

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Ένας άνδρας που κατηγορείται για τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση της συζύγου του αναμένεται να δικαστεί στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, μαζί με άλλους δώδεκα άνδρες οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στην κακοποίηση.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών από την πόλη Στόκπορτ στη βορειοδυτική Αγγλία, κατηγορείται ότι μαζί με άλλους νάρκωναν και βίαζαν τη σύζυγό του ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη. Βάσει της βρετανικής νομοθεσίας, το όνομά του δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί προκειμένου να προστατευθεί η ανωνυμία της συζύγου του, που είναι το φερόμενο θύμα.

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A husband accused of drugging and sexually abusing his wife for more than two decades will go on trial in Manchester, England, alongside a dozen other men accused of taking part in or helping to facilitate the abuse. https://t.co/YpBFesWBML — CNN International (@cnni) September 1, 2026

Στον άνδρα έχουν απαγγελθεί 48 κατηγορίες, σύμφωνα με το BBC News. Αρχικά είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, αλλά στη συνέχεια ομολόγησε την ενοχή του σε 15 από αυτές: πέντε κατηγορίες για βιασμό, έξι κατηγορίες για επίθεση με διείσδυση, τρεις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και μία κατηγορία για κοινοποίηση προσωπικών εικόνων της συζύγου του χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Συνεχίζει να αρνείται 11 κατηγορίες για βιασμό, δύο για απόπειρα βιασμού, επτά για επίθεση με διείσδυση, τέσσερις για σεξουαλική επίθεση, τέσσερις για συνωμοσία σε βιασμό, τρεις για συνωμοσία σε επίθεση με διείσδυση, μία για συνωμοσία χορήγησης ουσίας με δόλο και μία για χορήγηση ουσίας με δόλο, σύμφωνα με τη Βασιλική Εισαγγελική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι υπόλοιποι άνδρες που θα παραπεμφθούν σε δίκη την Τρίτη φέρονται να έχουν διαπράξει μια σειρά από εγκλήματα, που κυμαίνονται από τη σεξουαλική κακοποίηση του θύματος έως τη συνδρομή στη χορήγηση ουσιών που θα την καθιστούσαν αναίσθητη, διευκολύνοντας έτσι την κακοποίηση.

Κατά τις προκαταρκτικές ακροαματικές διαδικασίες, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι κάποιοι από τους άνδρες είχαν προσκληθεί στο σπίτι του ζευγαριού στο Στόκπορτ, περίπου 30 λεπτά οδικώς νοτιοανατολικά του Μάντσεστερ, προκειμένου να διαπράξουν τα φερόμενα αδικήματα.

Οι κατηγορούμενοι

Οι 12 συγκατηγορούμενοι προέρχονται από διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

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Μεταξύ αυτών, είναι ο 43χρονος Τζόναθαν Κερκ, διασώστης του ΕΚΑΒ από το Στόκπορτ, ο οποίος είχε φωτογραφηθεί να δίνει το χέρι στον πρίγκιπα Χάρι το 2011, όταν εκείνος είχε επισκεφθεί εργαζομένους στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της περιοχής, μετά τις ταραχές στο Μάντσεστερ και το Σάλφορντ.

Ο Κερκ κατηγορείται για βιασμό, συνωμοσία για βιασμό και συνωμοσία για σεξουαλική κακοποίηση.

Στο εδώλιο βρίσκεται επίσης ο 55χρονος Καρλ Λίντσεϊ, πρώην διευθύνων σύμβουλος ποδοσφαιρικού συλλόγου.

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Αλλοι κατηγορούμενοι από την ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ είναι ο 28χρονος Μοχάμεντ Σαμπίρ, ο 58χρονος Φίλιπ Γουάιλντ, ο 31χρονος Τζόρνταν Γουάλας, ο 42χρονος Αλαν Κίλαν, πρώην προπονητής ποδοσφαιρικής ομάδας νέων, ο 70χρονος Ρόμπερτ Στιούαρτ, ο 38χρονος Σον Πιρς, ο 37χρονος Ρίτσαρντ Τάουνσεντ, ο 42χρονος Ντάνιελ Ρέινερ από το Κεντ, ο 59χρονος Ντέιβιντ Γκρέιβς από το Ντέρμπισαϊρ και ο 73χρονος Γκρέιαμ Μπράουαμ από το Τσέσαϊρ.

Οι εισαγγελικές αρχές δήλωσαν ότι η ηλικία των ανδρών που κακοποίησαν σεξουαλικά τη γυναίκα κυμαίνεται από 28 έως 73 ετών.

Η ομοιότητα με την υπόθεση Πελικό

Η παραπάνω δίκη παρουσιάζει τεράστιες ομοιότητες με την παλαιότερη υπόθεση Πελικό στη Γαλλία, όπου ένας σύζυγος, ο Ντομινίκ Πελικό νάρκωνε με ηρεμιστικά τη σύζυγό του, Ζιζέλ, για μια δεκαετία και την βίαζε μαζί με δεκάδες άλλους αγνώστους άνδρες που στρατολογούσε στο διαδίκτυο.

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