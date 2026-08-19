Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Έλληνας επιχειρηματίας Γιώργος Δασκαλάκης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στη Μπρίστολ Σίτι.

Ο συνιδρυτής της Kaizen Gaming συζητά με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Στίβεν Λάνσνταουν, με τις δύο πλευρές να πλησιάζουν σε συμφωνία.

Στην επενδυτική προσπάθεια συμμετέχει επίσης ο τραπεζίτης Σάνφορντ Λάουντον, με τις επαφές να έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό.

Μέχρι στιγμής, καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχει προβεί σε επίσημο σχολιασμό σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Παραμένει άγνωστο αν η συμφωνία θα παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα μελλοντικής απόκτησης του πλήρους ελέγχου του αγγλικού συλλόγου.

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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο ιδιοκτησιακό τοπίο του αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς ο Έλληνας επιχειρηματίας Γιώργος Δασκαλάκης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στη Μπρίστολ Σίτι, ομάδα που αγωνίζεται στην Championship.

Σύμφωνα με το Sky News, ο συνιδρυτής και CEO της Kaizen Gaming συζητά με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Στίβεν Λάνσνταουν, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

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Οι επαφές για την επένδυση φέρεται να έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και πλέον βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ο Δασκαλάκης φέρεται να συμμετέχει στην προσπάθεια μαζί με τον επενδυτή και τραπεζίτη Σάνφορντ Λάουντον, ενώ οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν στοχεύσει τη Μπρίστολ Σίτι εδώ και αρκετό διάστημα.

Greek gaming tycoon in talks to buy stake in Championship football club Bristol City https://t.co/RLSmMdMuhi August 19, 2026

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις πληροφορίες ότι πρόσωπο από τη βιομηχανία του στοιχήματος βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ποσοστού στον αγγλικό σύλλογο.

🚨 George Daskalakis, a Greek businessman whose company, Kaizen Gaming, owns prominent betting brand Betano, is in talks to acquire a minority stake in Bristol City, the Championship football club.



[@MarkKleinmanSky] pic.twitter.com/0hu1Plh1Pi — The Robins Zone (@TheRobinsZone) August 19, 2026

Η Kaizen Gaming, της οποίας ο Δασκαλάκης είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, έχει ισχυρή παρουσία στον χώρο του αθλητισμού μέσω του διεθνούς brand Betano. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 20 αγορές και έχει περίπου 13 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως.

Από την πλευρά του, ο Στίβεν Λάνσνταουν βρίσκεται στο τιμόνι της Μπρίστολ Σίτι εδώ και σχεδόν 30 χρόνια και, σύμφωνα με το Sky News, έχει επενδύσει περίπου 280 εκατ. λίρες στον σύλλογο από την περιουσία που δημιούργησε ως συνιδρυτής της Hargreaves Lansdown.

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Μέχρι στιγμής, ούτε η Μπρίστολ Σίτι ούτε εκπρόσωπος του επενδυτικού σχήματος έχουν σχολιάσει τις διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο αν η συμφωνία θα περιλαμβάνει πρόβλεψη που θα δίνει στον Δασκαλάκη και τους συνεπενδυτές του τη δυνατότητα να αυξήσουν μελλοντικά το ποσοστό τους και να αποκτήσουν τον έλεγχο του συλλόγου.

Η Μπρίστολ Σίτι ιδρύθηκε το 1897 όταν ο ερασιτεχνικός σύλλογος Μπρίστολ Σάουθ Εντ έγινε επαγγελματίκός και άλλαξε το όνομά του σε Μπρίστολ Σίτι. Το παρατσούκλι της ομάδας είναι “Ρόμπινς” (αγγλ. The Robins- μετάφρ. “κοκκινολαίμηδες”) και ένα τέτοιο πτηνό βρισκόταν στο έμβλημα της ομάδας από το 1976 μέχρι και το 1994. Εδρα της είναι το Αστον Γκέιτ, χωρητικότητας 27.000 θέσεων.

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