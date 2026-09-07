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Σάλος έχει προκληθεί σε γνωστό οικοτροφείο στην Αγγλία, καθώς ένας καθηγητής απολύθηκε, λόγω του περιεχομένου του ιστορικού αναζητήσεών του στο YouTube.

Ο 69χρονος Τζέιμς Χίντσον δίδασκε Γεωγραφία στο σχολείο Moreton Hall και αποπέμφθηκε όταν κατα λάθος αποκάλυψε στις μαθήτριες το ιστορικό αναζήτησής του στην οθόνη της τάξης που είχε συνδεθεί με τον λογαριασμό του. Σύμφωνα με την Daily Mail, οι μαθήτριες είδαν στην οθόνη τους εξής όρους: «teen bikini haul» (εφηβικά μαγιό) και «girls in thongs» (κορίτσια με στρινγκ).

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Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μαθήματος στις 7 Μαΐου του περασμένου έτους. Ο 69χρονος που είναι παντρεμένος πατέρας τριών παιδιών απολύθηκε όταν διαπιστώθηκε, βάσει έρευνας του τμήματος IT του σχολείου, ότι έψαχνε συνεχώς «έφηβες με ελάχιστα ρούχα, έφηβες σε αθλητικές δραστηριότητες ή περιεχόμενο σεξουαλικής φύσης» μεταξύ 2021- 2023.

Geography teacher, 69, is sacked from girls' boarding school after accidentally showing pupils his YouTube search history – which included 'teen bikini haul' https://t.co/JDnbmA1Rd0 September 7, 2026

Ο Χίντσον υποστήριξε στην έρευνα ότι εμφάνισε κατά λάθος τις αναζητήσεις του, ενώ προσπαθούσε να βρει ένα βίντεο για το μάθημα του παγκόσμιου εμπορίου. Δεν αρνήθηκε ότι έκανε τις συγκεκριμένες αναζητήσεις, δηλώνοντας ωστόσο ότι τις είχε πραγματοποιήσει από το σπίτι του.

Η επιτροπή που συστάθηκε για να εξεταστεί η παραπάνω περίπτωση έκρινε ότι η συμπεριφορά του καθηγητή είχε σεξουαλικό κίνητρο. Στα ελαφρυντικά του προσμετρήθηκε η μέχρι τότε προσφορά του στην εκπαίδευση, ενώ ο ίδιος σε γραπτή του δήλωση ανέφερε ότι ντρέπεται για τη συμπεριφορά του και τη ζημιά που προκάλεσε στις μαθήτριες.

Ο Χίντσον έχει πλέον αποκλειστεί επ’ αόριστον από τη διδασκαλία σε οποιοδήποτε σχολείο ή κολλέγιο στην Αγγλία και την Ουαλία, με δικαίωμα αίτησης επανεξέτασης μετά την πάροδο δύο ετών.