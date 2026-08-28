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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Το Μίντλεσμπρο βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα κλιμακούμενο κύμα βίας, το οποίο οι κάτοικοι και ο τοπικός βουλευτής Άντι ΜακΝτόναλντ χαρακτηρίζουν ως δράση οργανωμένων συμμοριών.
- Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο A66, στο οποίο ενεπλάκησαν πέντε νεαροί άνδρες με βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο.
- Στο πλαίσιο των ερευνών για περιστατικά που περιλαμβάνουν εμπρησμούς, επιθέσεις με μαχαίρι και συγκρούσεις οχημάτων, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 17 συλλήψεις.
- Για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή, έχουν μετακινηθεί περισσότεροι από 200 αστυνομικοί.
Εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, το Μίντλεσμπρο βρίσκεται στη δίνη ενός κύματος βίας, με την κατάσταση να έχει προκαλέσει έντονη ανασφάλεια στους κατοίκους, αρκετοί από τους οποίους φοβούνται ακόμη και να βγουν έξω από τα σπίτια τους.
Ο Άντι ΜακΝτόναλντ, βουλευτής Μίντλεσμπρο χαρακτήρισε «τρομοκρατία» αυτό που συμβαίνει στην πόλη, την ώρα που αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι πιέσεις προς την αστυνομία για να αναλάβει δράση απέναντι στη φερόμενη δράση συμμοριών, η οποία μοιάζει να έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
«Είναι πόλεμος συμμοριών», αναφέρει χαρακτηριστικά τρομοκρατημένος κάτοικος της περιοχής, προσθέτοντας ότι «αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τώρα έχει κλιμακωθεί».
Η νέα έξαρση των περιστατικών βίας ήρθε μετά τον θάνατο πέντε νεαρών ανδρών – τέσσερις εκ των οποίων είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν – όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με περιπολικό ενώ κινούνταν αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο A66, στην περιοχή South Bank, κοντά στο Μίντλεσμπρο. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους επτά επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και δύο εν ενεργεία αστυνομικοί που συμμετείχαν στην καταδίωξη.
Τις επόμενες ώρες του δυστυχήματος και πιο συγκεκριμένα την Τετάρτη (26/8) συνελήφθησαν δύο νεαροί ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία, έπειτα από τον θάνατο ενός 7χρονου κοριτσιού και της 34χρονης θείας του, που έχασαν την ζωή τους σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία.
Μία ημέρα αργότερα, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μία ακόμη κατοικία, ενώ ένας 39χρονος τραυματίστηκε από επίθεση με μαχαίρι σε προάστιο της πόλης. Οι αρχές έχουν αποκλείσει προς το παρόν οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στην πυρκαγιά και το δυστύχημα της A66, ενώ εξετάζουν εάν τα υπόλοιπα περιστατικά σχετίζονται μεταξύ τους.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, άτομα που συνδέονται με τους νεκρούς επιβαίνοντες στον αυτοκινητόδρομο, διατηρούν επαφές με καταδικασμένους εγκληματίες που συμμετείχαν σε οργανωμένα δίκτυα σε προάστια του Μίντλεσμπρο.
Τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, ο 19χρονος Κέρτις Κρέμιν καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και έξι μηνών, καθώς κρίθηκε ένοχος για τη λειτουργία οργανωμένου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, στο οποίο είχαν εμπλακεί και ανήλικα αγόρια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριζε μέλη της ομάδας που επέβαιναν στο μοιραίο όχημα της A66 και είχε αναρτήσει στο Facebook μήνυμα στη μνήμη τους. «Όλοι να είστε εκεί και να τους κάνετε τον καλύτερο αποχαιρετισμό που μπορούν να έχουν», έγραψε, συνοδεύοντας ανάρτηση με την οποία καλούσε φίλους να συγκεντρωθούν για μια «απελευθέρωση μπαλονιών» προς τιμήν των Μακάι Σάντινγκτον, Θίο Ρέι και Κόουλ Γουόρθι.
«Πόλεμος» συμμοριών στο Μίντλεσμπρο
Την ίδια στιγμή, οι εχθρότητες ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες μοιάζουν να κλιμακώνονται στην πόλη. Όπως μεταδίδει η Daily Mail, η εικόνα που στην περιοχή TS6 είναι αυτή μιας κοινωνίας που αισθάνεται έντονα απειλούμενη, με κατοίκους να φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους.
Μια γυναίκα που εργάζεται ως φροντίστρια δήλωσε: «Το τροχαίο, η φωτιά, η επίθεση με μαχαίρι, είναι πάρα πολλά. Δεν βγαίνω έξω τη νύχτα. Φοβάμαι πάρα πολύ και φοβάμαι επίσης για την οικογένειά μου. Υπάρχουν διαρρήξεις, βία, ναρκωτικά. Είναι πόλεμος συμμοριών. Είναι συμμορίες και ναρκωτικά και ένας συνδυασμός από όλα».
Παλαιότερο βίντεο που δείχνει ομάδα νεαρών να προκαλεί φθορές σε ξένες περιουσίες:
Ένας ακόμη κάτοικος περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα σοβαρή, λέγοντας: «Αυτό που έχει συμβεί είναι απλώς φρικτό. Έχει σχέση με συμμορίες και αυτό που συνέβη στο μικρό κορίτσι που πέθανε στη φωτιά είναι απλώς τραγικό. Ό,τι κι αν μπορεί να είχε κάνει η οικογένεια του παιδιού, εκείνη δεν άξιζε να πεθάνει. Είναι σοκαριστικό, φρικτό. Πάντα υπήρχε πρόβλημα με τις συμμορίες στην περιοχή, αλλά σε μεγάλο βαθμό παρέμενε κρυφό».
Κλοπές οχημάτων, ναρκωτικά, επιθέσεις σε αστυνομικούς
Από τους πέντε άνδρες που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση της A66, οι τέσσερις είχαν συνολικά 37 καταδίκες, μεταξύ άλλων για κλοπές οχημάτων, αδικήματα ναρκωτικών και επιθέσεις σε αστυνομικούς.
Μετά το δυστύχημα του Σαββάτου, συνολικά 17 άνθρωποι ηλικίας από 18 έως 61 ετών έχουν συλληφθεί στο Teesside στο πλαίσιο της έρευνας. Οι συλλήψεις αφορούν διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων κατοχή πυροβόλου όπλου και συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα.
Για την ενίσχυση της τοπικής Αστυνομίας έχουν μετακινηθεί περισσότεροι από 200 αστυνομικοί τις τελευταίες ώρες. Πρόκειται για μία από τις μικρότερες αστυνομικές δυνάμεις της Βρετανίας, παρά το γεγονός ότι επιχειρεί σε περιοχή με το υψηλότερο ποσοστό εγκληματικότητας σε Αγγλία και Ουαλία.
Το βράδυ της Πέμπτης (27/8), κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης με απελευθέρωση μπαλονιών στη μνήμη του Μάικλ Κέιχιλ, ενός εκ των θυμάτων του δυστυχήματος στην A66, νεαροί έβαλαν φωτιά σε αρκετά αυτοκίνητα και εκτόξευσαν πυροτεχνήματα.
Οι δράστες κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα γύρω από άλογα που βρίσκονταν σε ένα χωράφι και στη συνέχεια περιέλουσαν τα αυτοκίνητα με βενζίνη και τα πυρπόλησαν, προκαλώντας αναστάτωση.
Η κατάσταση ξέφυγε όταν αρκετά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σκόπιμα μεταξύ τους και στη συνέχεια πυρπολήθηκαν, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ένας εκ των νεαρών που επέβαιναν στο μοιραίο όχημα, φέρεται πως κατοικούσε δίπλα στο συγκεκριμένο σημείο.
«Ένιωθες σαν να βρίσκεσαι στην Βηρυτό»
Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στην Daily Mail όσα βίωσαν το βράδυ της Πέμπτης (27/8), με τους νεαρούς που συγκεντρώθηκαν να τους προκαλούν τρόμο.
«Τους είδα να κάνουν κύκλους με τέσσερα ή πέντε αυτοκίνητα γύρω από τα τρομαγμένα άλογα. Τα άλογα ήταν πραγματικά αναστατωμένα. Ο μαύρος καπνός ήταν τρομακτικός. Ένιωθες σαν να βρισκόσουν στη Βηρυτό. Είναι απλώς φρικτό, δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψεις».
Ο βουλευτής Άντι ΜακΝτόναλντ δήλωσε στο Times Radio: «Οι άνθρωποι λένε ότι πηγαίνουν στα καταστήματά τους και δεν αισθάνονται ασφαλείς να το κάνουν, ότι αισθάνονται παγιδευμένοι στα ίδια τους τα σπίτια.
«Αυτό είναι απλώς απαράδεκτο. Αυτό είναι τρομοκρατία και πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη αντίδραση για να αντιμετωπιστούν οι άνθρωποι που προκαλούν τέτοιο χάος στις κοινότητές μας και να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να ζουν ειρηνικά».
Νωρίτερα, ο ίδιος είχε δηλώσει στο BBC Radio 4 ότι φαίνεται να υπάρχει «αιτιώδης σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα».
(Με πληροφορίες από Daily Mail)