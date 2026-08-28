Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Μίντλεσμπρο βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα κλιμακούμενο κύμα βίας, το οποίο οι κάτοικοι και ο τοπικός βουλευτής Άντι ΜακΝτόναλντ χαρακτηρίζουν ως δράση οργανωμένων συμμοριών.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο A66, στο οποίο ενεπλάκησαν πέντε νεαροί άνδρες με βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο.

Στο πλαίσιο των ερευνών για περιστατικά που περιλαμβάνουν εμπρησμούς, επιθέσεις με μαχαίρι και συγκρούσεις οχημάτων, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 17 συλλήψεις.

Για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή, έχουν μετακινηθεί περισσότεροι από 200 αστυνομικοί.

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Εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, το Μίντλεσμπρο βρίσκεται στη δίνη ενός κύματος βίας, με την κατάσταση να έχει προκαλέσει έντονη ανασφάλεια στους κατοίκους, αρκετοί από τους οποίους φοβούνται ακόμη και να βγουν έξω από τα σπίτια τους.

Ο Άντι ΜακΝτόναλντ, βουλευτής Μίντλεσμπρο χαρακτήρισε «τρομοκρατία» αυτό που συμβαίνει στην πόλη, την ώρα που αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι πιέσεις προς την αστυνομία για να αναλάβει δράση απέναντι στη φερόμενη δράση συμμοριών, η οποία μοιάζει να έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

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«Είναι πόλεμος συμμοριών», αναφέρει χαρακτηριστικά τρομοκρατημένος κάτοικος της περιοχής, προσθέτοντας ότι «αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τώρα έχει κλιμακωθεί».

Η νέα έξαρση των περιστατικών βίας ήρθε μετά τον θάνατο πέντε νεαρών ανδρών – τέσσερις εκ των οποίων είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν – όταν το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με περιπολικό ενώ κινούνταν αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο A66, στην περιοχή South Bank, κοντά στο Μίντλεσμπρο. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους επτά επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και δύο εν ενεργεία αστυνομικοί που συμμετείχαν στην καταδίωξη.

Τις επόμενες ώρες του δυστυχήματος και πιο συγκεκριμένα την Τετάρτη (26/8) συνελήφθησαν δύο νεαροί ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία, έπειτα από τον θάνατο ενός 7χρονου κοριτσιού και της 34χρονης θείας του, που έχασαν την ζωή τους σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία.

Μία ημέρα αργότερα, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μία ακόμη κατοικία, ενώ ένας 39χρονος τραυματίστηκε από επίθεση με μαχαίρι σε προάστιο της πόλης. Οι αρχές έχουν αποκλείσει προς το παρόν οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στην πυρκαγιά και το δυστύχημα της A66, ενώ εξετάζουν εάν τα υπόλοιπα περιστατικά σχετίζονται μεταξύ τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, άτομα που συνδέονται με τους νεκρούς επιβαίνοντες στον αυτοκινητόδρομο, διατηρούν επαφές με καταδικασμένους εγκληματίες που συμμετείχαν σε οργανωμένα δίκτυα σε προάστια του Μίντλεσμπρο.

An African migrant's car in Middlesbrough is constantly damaged by British patriots, preventing him from going to work.



There is a big problem in Middlesbrough with gangs of English men and teenagers controlling the area. pic.twitter.com/UcGfOZHOuN Advertisement August 28, 2026

Τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, ο 19χρονος Κέρτις Κρέμιν καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και έξι μηνών, καθώς κρίθηκε ένοχος για τη λειτουργία οργανωμένου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, στο οποίο είχαν εμπλακεί και ανήλικα αγόρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριζε μέλη της ομάδας που επέβαιναν στο μοιραίο όχημα της A66 και είχε αναρτήσει στο Facebook μήνυμα στη μνήμη τους. «Όλοι να είστε εκεί και να τους κάνετε τον καλύτερο αποχαιρετισμό που μπορούν να έχουν», έγραψε, συνοδεύοντας ανάρτηση με την οποία καλούσε φίλους να συγκεντρωθούν για μια «απελευθέρωση μπαλονιών» προς τιμήν των Μακάι Σάντινγκτον, Θίο Ρέι και Κόουλ Γουόρθι.

«Πόλεμος» συμμοριών στο Μίντλεσμπρο

Την ίδια στιγμή, οι εχθρότητες ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες μοιάζουν να κλιμακώνονται στην πόλη. Όπως μεταδίδει η Daily Mail, η εικόνα που στην περιοχή TS6 είναι αυτή μιας κοινωνίας που αισθάνεται έντονα απειλούμενη, με κατοίκους να φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους.

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Μια γυναίκα που εργάζεται ως φροντίστρια δήλωσε: «Το τροχαίο, η φωτιά, η επίθεση με μαχαίρι, είναι πάρα πολλά. Δεν βγαίνω έξω τη νύχτα. Φοβάμαι πάρα πολύ και φοβάμαι επίσης για την οικογένειά μου. Υπάρχουν διαρρήξεις, βία, ναρκωτικά. Είναι πόλεμος συμμοριών. Είναι συμμορίες και ναρκωτικά και ένας συνδυασμός από όλα».

Παλαιότερο βίντεο που δείχνει ομάδα νεαρών να προκαλεί φθορές σε ξένες περιουσίες:

This video is from Middlesbrough in 2024.



Suddenly, the recent headlines are starting to make a lot more sense.



I never realised just how serious the crime problem in Middlesbrough was until the recent violence and deaths put the area firmly in the spotlight.



Now you look back… Advertisement August 28, 2026

Ένας ακόμη κάτοικος περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα σοβαρή, λέγοντας: «Αυτό που έχει συμβεί είναι απλώς φρικτό. Έχει σχέση με συμμορίες και αυτό που συνέβη στο μικρό κορίτσι που πέθανε στη φωτιά είναι απλώς τραγικό. Ό,τι κι αν μπορεί να είχε κάνει η οικογένεια του παιδιού, εκείνη δεν άξιζε να πεθάνει. Είναι σοκαριστικό, φρικτό. Πάντα υπήρχε πρόβλημα με τις συμμορίες στην περιοχή, αλλά σε μεγάλο βαθμό παρέμενε κρυφό».

Tributes pour in as PC Tom Clough and PC Matthew Blades are identified as the officers who died in the head-on crash near Middlesbrough.



Five young men, aged between 17 and 23, were also killed.@TomSkyNews explains what we know about the crash.



Latest: https://t.co/zv1qihPXHW pic.twitter.com/cM5ZxchgYI — Sky News (@SkyNews) August 23, 2026

Κλοπές οχημάτων, ναρκωτικά, επιθέσεις σε αστυνομικούς

Από τους πέντε άνδρες που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση της A66, οι τέσσερις είχαν συνολικά 37 καταδίκες, μεταξύ άλλων για κλοπές οχημάτων, αδικήματα ναρκωτικών και επιθέσεις σε αστυνομικούς.

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Μετά το δυστύχημα του Σαββάτου, συνολικά 17 άνθρωποι ηλικίας από 18 έως 61 ετών έχουν συλληφθεί στο Teesside στο πλαίσιο της έρευνας. Οι συλλήψεις αφορούν διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων κατοχή πυροβόλου όπλου και συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα.

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Για την ενίσχυση της τοπικής Αστυνομίας έχουν μετακινηθεί περισσότεροι από 200 αστυνομικοί τις τελευταίες ώρες. Πρόκειται για μία από τις μικρότερες αστυνομικές δυνάμεις της Βρετανίας, παρά το γεγονός ότι επιχειρεί σε περιοχή με το υψηλότερο ποσοστό εγκληματικότητας σε Αγγλία και Ουαλία.

🚨NEWS: Armed Police swarmed the streets in areas across Middlesbrough last night after major gang violence erupted



We didn't used to live like this pic.twitter.com/8kT8DjdOY0 — Basil the Great (@BasilTheGreat) August 28, 2026

Το βράδυ της Πέμπτης (27/8), κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης με απελευθέρωση μπαλονιών στη μνήμη του Μάικλ Κέιχιλ, ενός εκ των θυμάτων του δυστυχήματος στην A66, νεαροί έβαλαν φωτιά σε αρκετά αυτοκίνητα και εκτόξευσαν πυροτεχνήματα.

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Lawless youths torch field of cars in warped tribute to victim of A66 crash: As hundreds of extra police are drafted into Middlesbrough amid fears of gang carnage, masked thugs show what they think of crackdown pic.twitter.com/KrGVi7wYIU — That's The Badger! (@Thatsthebad) August 28, 2026

Οι δράστες κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα γύρω από άλογα που βρίσκονταν σε ένα χωράφι και στη συνέχεια περιέλουσαν τα αυτοκίνητα με βενζίνη και τα πυρπόλησαν, προκαλώντας αναστάτωση.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν αρκετά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σκόπιμα μεταξύ τους και στη συνέχεια πυρπολήθηκαν, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ένας εκ των νεαρών που επέβαιναν στο μοιραίο όχημα, φέρεται πως κατοικούσε δίπλα στο συγκεκριμένο σημείο.

«Ένιωθες σαν να βρίσκεσαι στην Βηρυτό»

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στην Daily Mail όσα βίωσαν το βράδυ της Πέμπτης (27/8), με τους νεαρούς που συγκεντρώθηκαν να τους προκαλούν τρόμο.

«Τους είδα να κάνουν κύκλους με τέσσερα ή πέντε αυτοκίνητα γύρω από τα τρομαγμένα άλογα. Τα άλογα ήταν πραγματικά αναστατωμένα. Ο μαύρος καπνός ήταν τρομακτικός. Ένιωθες σαν να βρισκόσουν στη Βηρυτό. Είναι απλώς φρικτό, δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψεις».

Ο βουλευτής Άντι ΜακΝτόναλντ δήλωσε στο Times Radio: «Οι άνθρωποι λένε ότι πηγαίνουν στα καταστήματά τους και δεν αισθάνονται ασφαλείς να το κάνουν, ότι αισθάνονται παγιδευμένοι στα ίδια τους τα σπίτια.

«Αυτό είναι απλώς απαράδεκτο. Αυτό είναι τρομοκρατία και πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη αντίδραση για να αντιμετωπιστούν οι άνθρωποι που προκαλούν τέτοιο χάος στις κοινότητές μας και να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να ζουν ειρηνικά».

Νωρίτερα, ο ίδιος είχε δηλώσει στο BBC Radio 4 ότι φαίνεται να υπάρχει «αιτιώδης σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα».

More than 200 extra police officers have been sent into Middlesbrough after a series of violent incidents in recent days.



Cars were set on fire last night as youths gathered at a vigil for one of the young men killed in the fatal A66 crash which left seven people dead including… pic.twitter.com/5BtSan8rWC — Channel 4 News (@Channel4News) August 28, 2026

(Με πληροφορίες από Daily Mail)