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Σπίτια καίγονται σήμερα στο Στούρμπριτζ στην κεντρική Αγγλία, την ώρα που πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο μια μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε ένα γήπεδο γκολφ, σύμφωνα με τα πλάνα που μεταδίδει το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

🚨NEW: Fire crews in the West Midlands are battling a major blaze that has torn through fields, a golf course and multiple homes in Stourbridge.



The fire broke out near Stourbridge Golf Course and quickly spread across about 40 acres, fueled by strong winds. Around 60… pic.twitter.com/Woe9I8Otjg Advertisement Advertisement August 13, 2026

Σε πλάνα που έχουν καταγραφεί από το ελικόπτερο του τηλεοπτικού δικτύου, διακρίνονται τουλάχιστον τρία ακίνητα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, κοντά στην περιοχή της πυρκαγιάς, σε απόσταση περίπου 205 χλμ από το Λονδίνο.

BREAKING: Multiple homes are on fire in Stourbridge in the West Midlands.



Around 60 firefighters are tackling the grass fire near a golf course.



Live updates: https://t.co/loDGDgsSIU



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/59Y7NtPpqT August 13, 2026

Περίπου 60 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις για την κατάσβεση της φωτιάς, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η πυροσβεστική υπηρεσία των Γουέστ Μίντλαντς.

Stourbridge West Midlands is literally on fire. Fields, houses, golf course. All up in flames pic.twitter.com/oDltonMDIQ — Matt (@M4ttNoodles) August 13, 2026

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή για την έκταση των ζημιών.