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Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών επιβεβαίωσε τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων και τον ελαφρύ τραυματισμό εννέα ακόμη επιβατών κατά το συμβάν.

Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σημείο, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Η Υπηρεσία Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων ξεκίνησε επίσημη έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του εκτροχιασμού της αμαξοστοιχίας.

Οι αρχές έκλεισαν σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή και συνέστησαν στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κοντά στον τόπο του ατυχήματος.

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Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά μετά την εκτροχιασό ενός επιβατικού τρένου μεταξύ Haywards Heath και Lewes στο Ανατολικό Σάσεξ της Αγγλίας, γεγονός που προκάλεσε άμεση επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

🚨 PICTURED: Inside one of the overturned carriage from the Lewes train derailment pic.twitter.com/Kx3VYE7ueY Advertisement Advertisement August 13, 2026

Οι εικόνες από τον τόπο του ατυχήματος φαίνεται να δείχνουν επιβάτες να στέκονται πάνω στα αναποδογυρισμένα βαγόνια, ενώ άλλοι φαίνονται σε μια περιοχή με θάμνους δίπλα στους διασώστες.

Passenger Train Derails Near Lewes,East Sussex-Aerial Footage Shows Overturned Carriages(UK) 1308026 pic.twitter.com/g3gxvM63u1 August 13, 2026

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών δήλωσε: «Προς το παρόν πιστεύουμε ότι δύο άτομα έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς και εννέα ακόμη έχουν υποστεί ελαφρύτερους τραυματισμούς. Οι τραυματίες εξετάστηκαν και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στον τόπο του ατυχήματος, ενώ ορισμένοι μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία.»

Breaking: A Southern Rail passenger train from London Victoria to Eastbourne derailed near Lewes station in East Sussex. Several carriages overturned. No deaths or serious injuries were reported, while all passengers were evacuated. pic.twitter.com/jEThWxik4L — HINT News (@9415st) August 13, 2026

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Ίαν Ντράμοντ-Σμιθ δήλωσε: «Έχουμε κηρύξει το περιστατικό ως σοβαρό και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στον τόπο του συμβάντος, αλλά όλοι οι επιβάτες του τρένου έχουν πλέον απομακρυνθεί με ασφάλεια από το μέσο.

«Οι σκέψεις μας είναι φυσικά με όλους όσους επηρεάστηκαν, και θα ήθελα να διαβεβαιώσω το κοινό ότι υποστηρίζουμε την Υπηρεσία Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων [RAIB] για να διαπιστωθεί ακριβώς τι συνέβη. Θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.»

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Η RAIB έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει τι πήγε στραβά.

Μια αεροφωτογραφία του τόπου του συμβάντος έδειξε τρία από τα οκτώ βαγόνια του τρένου να έχουν ανατραπεί. Ο Rob Bradley και η εξάχρονη κόρη του, Mabel, βρίσκονταν στο τελευταίο από τα βαγόνια που παρέμειναν όρθια.

Μιλώντας στο BBC, είπε: «Είμαστε καλά. Ήμασταν πολύ τυχεροί που βρισκόμασταν στο τέταρτο βαγόνι. Το πέμπτο ανατράπηκε.»

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Major train derailment in Lewes, involving a derailed Southern train. #Lewes



Hopefully there are no serious injuries onboard.



(Not my pics) pic.twitter.com/kxVWYa5eyd — Josh (@JoshR319) August 13, 2026

«Νιώσαμε το τρένο να επιταχύνει και να αρχίζει να ταλαντεύεται. Στη συνέχεια, το βαγόνι μας αναπήδησε κατακόρυφα προς τα πάνω και καταλάβαμε ότι επρόκειτο για εκτροχιασμό. Το τρένο ενεργοποίησε τα φρένα έκτακτης ανάγκης και όλοι πετάχτηκαν προς τα εμπρός.

«Το τρένο ολίσθησε για αρκετή ώρα πριν σταματήσει. Γυρίσαμε πίσω και είδαμε ότι ολόκληρο το πίσω μέρος του τρένου ήταν ανοιχτό, ενώ καπνός και σκόνη έμπαιναν μέσα στο βαγόνι, και διαπιστώσαμε ότι το πέμπτο βαγόνι είχε ανατραπεί στο πλάι.»

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Αρκετές σιδηροδρομικές γραμμές έκλεισαν μετά την εκτροχία της γραμμής Southern λίγο πριν τις 4 μ.μ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνέστησαν στους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, ενώ όσοι ταξιδεύουν με τρένο στην περιοχή θα πρέπει να υπολογίσουν έως και 60 λεπτά επιπλέον για τη διαδρομή τους.

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