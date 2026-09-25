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Ο Βρετανός πρώην αλεξιπτωτιστής ξεκίνησε το 1998 από τη Χιλή με στόχο να φτάσει στο Χαλ της Αγγλίας, τηρώντας τον αυστηρό κανόνα της μη χρήσης μεταφορικών μέσων.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Μπάσμπι αντιμετώπισε πολλαπλές δυσκολίες, όπως ένοπλους αντάρτες, ακραία καιρικά φαινόμενα, πολιτικά κωλύματα και υποχρεωτικές διακοπές λόγω της πανδημίας.

Για να ολοκληρώσει το εγχείρημα, σχεδιάζει να διασχίσει κολυμπώντας τη Μάγχη την 1η Οκτωβρίου, επιχειρώντας να φτάσει στον τελικό προορισμό του τον Νοέμβριο.

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Όταν ο Καρλ Μπάσμπι ήταν νεαρός αλεξιπτωτιστής στον Βρετανικό Στρατό, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, αναζητούσε μια περιπέτεια που θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή του.

Η προσωπική του ζωή είχε ήδη πάρει διαφορετική κατεύθυνση, καθώς ο γάμος του είχε τελειώσει και ο ίδιος ένιωθε απογοητευμένος. Τότε γεννήθηκε μια ιδέα που έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματική: να διασχίσει τον κόσμο με τα πόδια, ξεκινώντας από την Πούντα Αρένας, στο νοτιότερο άκρο της Χιλής, και να καταλήξει στο σπίτι της μητέρας του στο Χαλ της βόρειας Αγγλίας.

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Σχεδιάζοντας την αποστολή του, στεκόταν συχνά στους λευκούς βράχους του Κεντ, κοντά στο στρατόπεδό του και στο Κάστρο του Ντόβερ. Κοιτάζοντας προς τη θάλασσα, προσπαθούσε να φανταστεί τον εαυτό του πολλά χρόνια αργότερα, όταν θα επέστρεφε έπειτα από μια διαδρομή που θα είχε αλλάξει ολόκληρη τη ζωή του.

«Αν έκλεινα λίγο τα μάτια μου, σχεδόν μπορούσα να δω αυτόν τον ταλαιπωρημένο άνθρωπο να φτάνει από την άλλη πλευρά. Προσπαθούσα να φανταστώ τι είχε ζήσει και τι είχε δει για να φτάσει εκεί. Αυτή η εικόνα ήταν πάντα η κινητήρια δύναμη πίσω από όλο αυτό», έχει πει.

Τον Νοέμβριο του 1998, σε ηλικία 29 ετών, ο Μπάσμπι έφτασε στην Πούντα Αρένας και ξεκίνησε την αποστολή που ονόμασε «Goliath Expedition». Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι θα χρειαστούν περίπου 12 χρόνια για να ολοκληρώσει τη διαδρομή.

Τα πράγματα, όμως, εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, ο 57χρονος βρίσκεται στην τελική ευθεία. Έχει ήδη διανύσει περισσότερα από 49.000 χιλιόμετρα και πλέον κινείται προς τις γαλλικές ακτές, έχοντας μπροστά του το τελευταίο μεγάλο φυσικό εμπόδιο: τη Μάγχη.

Η αρχή της διαδρομής ήταν μόνο η πρώτη σελίδα μιας περιπέτειας που περιλάμβανε μερικές από τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες περιοχές του πλανήτη. Ο Μπάσμπι πέρασε από τέσσερις ηπείρους και περίπου 25 χώρες, διασχίζοντας βουνά, ερήμους, ζούγκλες και παγωμένες εκτάσεις.

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Στο Ντάριεν Γκαπ, την εξαιρετικά δύσβατη περιοχή ανάμεσα στην Κολομβία και τον Παναμά, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένοπλους αντάρτες, διακινητές ναρκωτικών και δηλητηριώδη φίδια. Ήταν ένα από τα σημεία της διαδρομής όπου η προσπάθειά του θα μπορούσε να είχε τελειώσει.

Ούτε όμως ο Βερίγγειος Πορθμός αποδείχθηκε λιγότερο απαιτητικός. Το 2006 ο Μπάσμπι διέσχισε την παγωμένη θαλάσσια περιοχή από την Αλάσκα προς τη Ρωσία, κινούμενος πάνω σε πάγους που μετακινούνταν. Όταν έφτασε στη ρωσική πλευρά, συνελήφθη από τις Αρχές επειδή είχε εισέλθει στη χώρα από σημείο που δεν αποτελούσε επίσημο συνοριακό πέρασμα.

Η υπόθεση χρειάστηκε πολιτική παρέμβαση για να λυθεί. Ο τότε Βρετανός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τζον Πρέσκοτ επικοινώνησε με τον τότε κυβερνήτη της Τσουκότκα, Ρομάν Αμπράμοβιτς, και ο Μπάσμπι τελικά αφέθηκε ελεύθερος.

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Σε όλη τη διαδρομή είχε δύο απαράβατους κανόνες. Δεν θα χρησιμοποιούσε μέσο μεταφοράς για να προχωρήσει προς τον προορισμό του και δεν θα επέστρεφε στη Βρετανία πριν ολοκληρώσει την αποστολή του.

Οι κανόνες αυτοί αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δύσκολοι όσο περνούσαν τα χρόνια και άλλαζε ο κόσμος γύρω του. Κλειστά σύνορα, προβλήματα με τις βίζες, πολιτικές εξελίξεις και αργότερα η πανδημία του κορονοϊού ανάγκασαν τον Μπάσμπι να διακόψει αρκετές φορές την πορεία του. Σε ορισμένες περιπτώσεις επέστρεφε προσωρινά στη βάση του στο Μεξικό και περίμενε μέχρι να μπορέσει να συνεχίσει.

Το 2024 αντιμετώπισε ένα ακόμη τεράστιο εμπόδιο, την Κασπία Θάλασσα. Για να συνεχίσει τη διαδρομή του από το Καζακστάν προς το Αζερμπαϊτζάν, κολύμπησε περίπου 288 χιλιόμετρα σε διάστημα 31 ημερών. Η προσπάθεια περιλάμβανε καθημερινές πολύωρες κολυμβήσεις, με σκάφη υποστήριξης να χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια και τη διαμονή, όχι όμως για να διανύσει ο ίδιος την απόσταση.

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Όταν έφτασε τελικά στην Ευρώπη, πίστευε ότι το τελευταίο τμήμα θα ήταν σχετικά απλό. Η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική.

Ο αρχικός του σχεδιασμός ήταν να περάσει στη Βρετανία μέσω της σήραγγας της Μάγχης. Το αίτημά του, όμως, απορρίφθηκε για λόγους ασφαλείας και λειτουργίας της σήραγγας. Η επιλογή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο θα παραβίαζε, άλλωστε, τον βασικό κανόνα που είχε θέσει από την πρώτη ημέρα της αποστολής.

Έτσι, έμεινε η θάλασσα.

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Ο Μπάσμπι αποφάσισε να επιχειρήσει να κολυμπήσει από τη Γαλλία στην Αγγλία, όπως είχε κάνει στο παρελθόν στην Κασπία. Το σχέδιο χρειάστηκε να περάσει από μια σειρά εγκρίσεων και τελικά εξασφάλισε άδεια από τις γαλλικές Αρχές για την απόπειρα.

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Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του, θα επιχειρήσει τη διάσχιση της Μάγχης την 1η Οκτωβρίου, εφόσον οι καιρικές συνθήκες και η παλίρροια το επιτρέψουν. Από την άλλη πλευρά θα απομένει το τελευταίο κομμάτι της πορείας προς το Χαλ.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου βρισκόταν στο Βέλγιο, κοντά στη Μονς, συνεχίζοντας να περπατά και να σπρώχνει το καρότσι του με τον εξοπλισμό και τα προσωπικά του αντικείμενα. Η εικόνα του δεν θυμίζει τον 29χρονο αλεξιπτωτιστή που ξεκίνησε από τη Χιλή το 1998. Είναι πλέον 57 ετών και το σώμα του κουβαλά σχεδόν τρεις δεκαετίες συνεχούς προσπάθειας.

«Το σώμα μου μού λέει ότι ήρθε η ώρα να το τελειώσω», έχει δηλώσει.

Οι καθυστερήσεις έκαναν την αποστολή να ξεπεράσει κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 12 ετών. Ο Μπάσμπι, όμως, δεν εγκατέλειψε. «Κάποια στιγμή έχεις επενδύσει τόσο πολλά σε αυτή την αποστολή που απλώς ξέρεις ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Θα φτάσεις μέχρι το τέλος, όσο κι αν χρειαστεί», λέει.

Τώρα υπολογίζει να φτάσει στο Χαλ στις αρχές Νοεμβρίου, σχεδόν 28 χρόνια μετά την αναχώρησή του από τη Χιλή. Εκεί βρίσκεται το σπίτι της μητέρας του, το σημείο που είχε ορίσει ως τελικό προορισμό όταν ακόμη υπηρετούσε στον στρατό και σχεδίαζε το ταξίδι του.

Και η επιστροφή αυτή δεν είναι για εκείνον απλώς η ολοκλήρωση μιας διαδρομής. Έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του στον δρόμο, με τη σκηνή και το καρότσι του να αποτελούν ουσιαστικά το σπίτι του.

«Θα είμαι στο σπίτι της μητέρας μου στο Χαλ, 57 ετών και χωρίς τίποτα. Θα είναι πραγματικά δύσκολο», έχει πει, περιγράφοντας τον φόβο του για τη ζωή μετά την ολοκλήρωση της αποστολής.

Η ιστορία του έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον του Χόλιγουντ. Εκατοντάδες ώρες υλικού που έχει καταγράψει κατά τη διάρκεια της διαδρομής αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για ταινία σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Γερμανού σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτσογκ.

Πριν όμως από την ταινία υπάρχει ακόμη μία τελευταία δοκιμασία.

Η Μάγχη.

Αν καταφέρει να την περάσει κολυμπώντας, θα απομένουν μερικές ακόμη εκατοντάδες χιλιόμετρα μέχρι το Χαλ. Εκεί θα ολοκληρωθεί μια αποστολή που ξεκίνησε ως μια παράτολμη ιδέα ενός 29χρονου στρατιώτη και εξελίχθηκε σε ένα ταξίδι σχεδόν τριών δεκαετιών.

Ο δρόμος από την Πούντα Αρένας μέχρι την πόλη της βόρειας Αγγλίας έχει σχεδόν τελειώσει. Ο Καρλ Μπάσμπι βρίσκεται πλέον μπροστά στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής που σχεδίασε πριν από 28 χρόνια.

Με πληροφορίες από Visasnews / Karlbushby.world / Thetimes