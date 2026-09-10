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Στη σύλληψη ενός 51χρονου άνδρα προχώρησαν οι Αρχές στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης μιας 8χρονης, η οποία φέρεται να σημειωνόταν κατ’ επανάληψη μέσα στο σπίτι της οικογένειας, σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την επίσκεψη του παιδιού σε γιατρό, όπου συνοδευόταν από τη μητέρα του. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο γιατρός φέρεται να διαπίστωσε ευρήματα που προκάλεσαν ανησυχία και παρέπεμπαν σε πιθανή κακοποίηση. Ενημέρωσε σχετικά τη μητέρα, η οποία στη συνέχεια απευθύνθηκε στην Αστυνομία και υπέβαλε καταγγελία.

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Ακολούθησε προανακριτική έρευνα από τις αρμόδιες Αρχές, κατά την οποία, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, συγκεντρώθηκαν στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του 51χρονου. Πρόκειται για μόνιμο κάτοικο Κέρκυρας, αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Ο 51χρονος ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Μήνυση έχουν καταθέσει και οι γονείς της 8χρονης, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο φέρεται να συνέβαιναν τα περιστατικά, καθώς και η διερεύνηση των ακριβών συνθηκών της υπόθεσης.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, τα οποία αναμένεται να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και να τεθούν υπό αξιολόγηση από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

(Με πληροφορίες από Kerkirasimera)