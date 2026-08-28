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Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία τα στοιχεία του προπονητή στην Κεφαλονιά, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικημάτων που αφορούν κατ’ εξακολούθηση βιασμούς ανήλικων αθλητριών.

Πρόκειται για τον Κουλουμπή Παρίση του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, ο οποίος γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1976 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, τόσο σε τετελεσμένη μορφή όσο και σε απόπειρα. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορία για κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση, επίσης σε τετελεσμένη μορφή και σε απόπειρα.

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Όπως προκύπτει από τη δίωξη, οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρεται να αφορούν ανήλικο που είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Παράλληλα, στην υπόθεση συντρέχει και επιβαρυντική περίσταση, καθώς ο κατηγορούμενος είχε την ιδιότητα του γυμναστή και παρέδιδε μαθήματα σε ανήλικο.

Επιπλέον, ο ίδιος διώκεται κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή για παράβαση του άρθρου 342 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα. Στις κατηγορίες περιλαμβάνεται ακόμη πορνογραφία ανηλίκων, τόσο τετελεσμένη όσο και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά, μεταξύ άλλων, την απόκτηση και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Στη δίωξη περιλαμβάνεται επίσης η επιβαρυντική περίσταση της παραγωγής τέτοιου υλικού από πρόσωπο στο οποίο είχε ανατεθεί ανήλικος για επίβλεψη ή φύλαξη, ακόμη και προσωρινά.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του από την Ελληνική Αστυνομία έγινε, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, με στόχο να διευκολυνθούν η διερεύνηση, η ανίχνευση και η δίωξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων που προβλέπονται στο Δέκατο Ένατο Κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα και αφορούν εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η δημοσιοποίηση κρίθηκε πρόσφορη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, αλλά και για την αποτροπή απειλής κατά της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα εγκλήματα που διερευνώνται. Παράλληλα, αναφέρεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι δυνατή η επιλογή άλλων μέτρων που θα ήταν λιγότερο επαχθή για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Οι πολίτες που διαθέτουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία καλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, στους τηλεφωνικούς αριθμούς 26710–28404, 26710–27841 και 26710-24441.