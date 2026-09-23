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Η ανήλικη κατάφερε να διαφύγει ζητώντας βοήθεια σε τοπική επιχείρηση, αφού δέχθηκε ύβρεις και αντικείμενα κατά τη διάρκεια της καταδίωξής της.

Η μητέρα της ανήλικης υποστηρίζει ότι η οικογένεια στοχοποιήθηκε άδικα, καθώς κάποιοι την κατηγόρησαν εσφαλμένα για εμπλοκή σε πρόσφατο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.

Οι δράστριες φέρονται να απείλησαν να κάψουν το σπίτι της οικογένειας και να βλάψουν τα παιδιά της, προκαλώντας τον τρόμο τους.

Λόγω των σοβαρών απειλών που δέχθηκαν, τα μέλη της οικογένειας εγκατέλειψαν την οικία τους φοβούμενα για τη σωματική τους ακεραιότητα.

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Σοκάρει η καταγγελία οικογένειας 12χρονης στον Πύργο, η οποία υποστηρίζει ότι τέσσερις γυναίκες Ρομά έστησαν ενέδρα θανάτου σε ανήλικη, απειλώντας την ότι θα τη σκοτώσουν.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, η 12χρονη, αφού είχε ολοκληρώσει τον αγιασμό στο σχολείο της, πέρασε από τον χώρο εργασίας της μητέρας της, πριν πάρει τον δρόμο του γυρισμού για το σπίτι.

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Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο στο Λαμπέτι, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος. Η μητέρα της 12χρονης υποστηρίζει ότι η ίδια και η οικογένειά της στοχοποιήθηκαν, καθώς κάποιοι φέρεται να την υπέδειξαν ως υπεύθυνη για το δυστύχημα, κάτι που η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η 12χρονη τηλεφώνησε στη μητέρα της σε κατάσταση πανικού και της είπε: «Μαμά, έλα γρήγορα, με κυνηγούν για να με σκοτώσουν». Το παιδί κατάφερε να φτάσει σε επιχείρηση της περιοχής, όπου ζήτησε βοήθεια.

Όπως περιγράφει η μητέρα, η κόρη της όταν είδε τις τέσσερις μαυροφορεμένες γυναίκες επειδή φοβάται τους ΡΟΜΑ «…άλλαζε πεζοδρόμιο για να ξεφύγει και άλλαζαν κι αυτές. Πήγαινε από τη μία πλευρά και την ακολουθούσαν. Πήγαινε από την άλλη και πάλι πίσω της». Η μικρή, όπως αναφέρει η μητέρα της, κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε. Και άρχισε να τρέχει.

«Το παιδί μου έτρεχε για να σωθεί»

«Το παιδί μου έτρεχε για να σωθεί. Φώναζε βοήθεια. Ήταν μόνη της στον δρόμο και προσπαθούσε να βρει κάπου να προστατευτεί».

Σύμφωνα με τη μητέρα, η κόρη της κατήγγειλε ότι δέχθηκε ύβρεις και ότι της πετάχτηκαν πέτρες, μπουκάλια και κομμάτια γυαλιού.

«Μιλάμε για ένα παιδί 12 ετών. Ένα παιδί που μόλις είχε ξεκινήσει το Γυμνάσιο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος μπορεί να τρομοκρατήσει έτσι ένα παιδί».

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Η μικρή κατάφερε τελικά να φτάσει σε επιχείρηση της περιοχής και να ζητήσει βοήθεια. Εκεί έφτασε λίγη ώρα αργότερα η μητέρα της.

«Θα σκοτώσουμε την κόρη σου»

Η μητέρα υποστηρίζει ότι προσπάθησε να εξηγήσει την πραγματικότητα. «Τους είπα ότι δεν οδηγώ, ότι δεν έχω σχέση με το τροχαίο, ότι δεν ήμουν εκεί. Τους είπα ότι κάνουν λάθος άνθρωπο». Όμως, όπως καταγγέλλει, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Και τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ακούστηκαν οι απειλές που δεν μπορεί να ξεχάσει. «Μου είπαν: “Τώρα θα δεις πώς είναι να σκοτώνουν το παιδί σου. Θα σκοτώσουμε την κόρη σου”».

Η μητέρα καταγγέλλει ότι οι απειλές δεν σταμάτησαν εκεί. Όπως λέει, αφορούσαν ολόκληρη την οικογένειά της. «Μου είπαν ότι ξέρουν πού μένω. Ότι ξέρουν ότι έχω παιδιά, ότι έχω σκυλιά. Μου είπαν ότι θα σκοτώσουν πρώτα τα παιδιά μου για να πονέσω και μετά εμένα. Ότι θα μας κάψουν μέσα στο σπίτι».

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Για τη γυναίκα, το μεγαλύτερο ερώτημα παραμένει ένα… Πώς βρέθηκε στο στόχαστρο;

«Αυτό που θέλω να μάθω είναι ποιος έδωσε τα στοιχεία μου. Ποιος είπε ότι εγώ έχω σχέση. Γιατί κάποιος έβαλε στο στόχαστρο εμένα και τα παιδιά μου».

«Από εκείνη τη στιγμή δεν κοιμάμαι όπως πριν. Κοιτάζω τα παιδιά μου και σκέφτομαι αν μπορώ να τα προστατεύσω».

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Η οικογένεια, όπως αναφέρει η μητέρα, εγκατέλειψε στη συνέχεια το σπίτι της, καθώς εξακολουθεί να φοβάται για την ασφάλειά της.