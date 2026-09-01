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Στις Αρχές απευθύνθηκαν πολίτες το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου, καταγγέλλοντας περιστατικό κακοποίησης σκύλου από ανήλικο στον Πύργο, με την Αστυνομία να κινητοποιείται άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του apohxos.gr, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής. Όπως ανέφεραν πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή, ένας ανήλικος φέρεται αρχικά να πέταξε έναν σκύλο μέσα σε κάδο απορριμμάτων.

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Στη συνέχεια, αφού έβγαλε το ζώο από τον κάδο, φέρεται να άρχισε να το κλωτσά. Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, στο σημείο βρίσκονταν και άλλα παιδιά, τα οποία φέρεται να κατέγραφαν όσα συνέβαιναν με κινητό τηλέφωνο.

Οι πολίτες ενημέρωσαν την Αστυνομία και, λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έφτασε περιπολικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο σκύλος ήταν δικός του.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ανηλίκου, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.