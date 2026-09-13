Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από πρωτοφανή αγριότητα χαρακτηρίζεται η επίθεση δύο νεαρών ανδρών σε βάρος μιας γυναίκας, που είναι και πρώην σύντροφος ενός εξ αυτών, αλλά και του πατέρα της τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο, σύμφωνα με τα καταγγελόμενα στην Αστυνομία.

Η 36χρονη γυναίκα και ο πατέρας της, σύμφωνα με το IliaLive δέχθηκαν χτυπήματα με ρόπαλο και κατέληξαν στο νοσοκομείο, ενώ οι δράστες αναζητούνται από τις Αρχές.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό συνέβη στις πέντε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ένας 26χρονος πρώην σύντροφος της 36χρονης, φέρεται να μετέβη έξω από το σπίτι της, μαζί με έναν 25χρονο φίλο του.

Οι δύο νεαροί άντρες που κατάγονται από χωριό του κάμπου της Ηλείας, έφτασαν εκεί φορώντας κουκούλες Full Face για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Ο 26χρονος άρχισε με ρόπαλο να χτυπά και να προκαλεί φθορές στο αυτοκίνητο της 36χρονης και στο αυτοκίνητο του πατέρα της.

Αντιλαμβανόμενη τι συμβαίνει έξω από το σπίτι της, η 36χρονη βγήκε έξω μαζί με τον πατέρα της. Τότε σύμφωνα με τη καταγγελία, δέχθηκε επίθεση από τον 26χρονο, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο 25χρονος περίμενε σε αυτοκίνητο δίπλα.

Στην προσπάθεια της να αμυνθεί κατάφερε να τραβήξει από το κεφάλι του 26χρονου την κουκούλα Full Face, με αποτέλεσμα να αντιληφθεί ποιος ήταν.

Η 36χρονη και ο πατέρας της, δέχθηκαν χτυπήματα με ρόπαλο με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στο χέρι και στο πόδι η γυναίκα και να τραυματιστεί στο κεφάλι ο πατέρας της.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ η 36χρονη και ο πατέρας της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πύργου, όπου νοσηλεύονται υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, φοβούμενοι νέα επίθεση από τους δράστες.

Οι αρχές αναζητούν τον 26χρονο και τον 25χρονο υπό το πρίσμα της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.