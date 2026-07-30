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Μετά ην αποκάλυψη της ταυτότηας της σορού που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποκαλυφθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία.

Η 38χρονη Βρετανίδα με τα αρχικά E.J.R. είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου, προερχόμενη από το Εδιμβούργο.

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Μέσα από τις επαφές της 38χρονης, οι αστυνομικές Αρχές κατάφεραν να συγκεντρώσουν στοιχεία που τους βοήθησαν να προσδιορίσουν και τον χρόνο της δολοφονίας.

Σύμφωνα με το Star, η 38χρονη διέμενε σε φιλικό σπίτι στην Αττική. Όπως ανέφεραν άτομα από το περιβάλλον της, η τελευταία φορά που είχαν επικοινωνήσει μαζί της ήταν στις 15 Ιουλίου.

Από εκείνη την ημέρα η γυναίκα δεν έδωσε ξανά σημεία ζωής, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της σημειώθηκε την ίδια ημέρα.

Η εκτίμηση αυτή τοποθετεί τη δολοφονία τρεις ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού της μέσα στη βαλίτσα.

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία της υπόθεσης αφορά το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης.

Από τις άρσεις απορρήτου προέκυψε ότι η συσκευή δεν καταστράφηκε την ημέρα της δολοφονίας, αλλά παρέμεινε σε λειτουργία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κάποιος φαίνεται πως είχε το κινητό στην κατοχή του μετά τον θάνατό της.

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Το σήμα της συσκευής χάθηκε και το τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε ξαφνικά τη στιγμή που η υπόθεση άρχισε να γίνεται γνωστή, μετά τη δημοσιοποίηση του εντοπισμού της σορού μέσα στη βαλίτσα.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

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