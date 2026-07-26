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Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας στη συμβολή των οδών Ερμού και Αθήνας.

Πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) προχώρησαν στον απαραίτητο έλεγχο του αντικειμένου.

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Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι Αρχές είχαν προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής, μεταξύ άλλων στις οδούς Αθηνάς και Βορέου, Ερμού και Αγίων Ασωμάτων, καθώς και Μητροπόλεως και Αιόλου.

Λίγο μετά τις 20:30 ο δρόμος στο Μοναστηράκι άνοιξε και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.