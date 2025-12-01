Η Στέφανι Πίπερ, μια Αυστριακή influencer στον τομέα της ομορφιάς, βρέθηκε τελικά νεκρή, με το πτώμα της μέσα σε μια βαλίτσα, θαμμένη σε ένα δάσος της Σλοβενίας. Ο πρώην σύντροφός της, Patrick M, ομολόγησε στην αστυνομία ότι σκότωσε και έθαψε τη γυναίκα.

Η Πίπερ, που ζούσε στην πόλη Γκρατς της Αυστρίας, είχε ένα σημαντικό ραντεβού την ημέρα που πέθανε, στις 23 Νοεμβρίου. Αφού δεν εμφανίστηκε, η φίλη της ειδοποίησε την αστυνομία. Η μητέρα της Πίπερ έγραψε στο Facebook στις 24 Νοεμβρίου: «Η κόρη μου αγνοείται από χθες το πρωί».

Οι αστυνομικοί που διεξήγαγαν έρευνα διάρκειας μιας εβδομάδας ανακάλυψαν τον πρώην φίλο της, τον Πάτρικ Μ.

Το βράδυ της 23ης Νοεμβρίου, η αστυνομία έσπευσε στο διαμέρισμά της, αλλά βρήκε μόνο τον πρώην φίλο της και το σκύλο της. Ο Πάτρικ ισχυρίστηκε ότι φρόντιζε μόνο το σκύλο για λογαριασμό της Πίπερ. Η αστυνομία βρήκε επίσης ίχνη αίματος στο πλαίσιο της πόρτας του σπιτιού, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να τον ενοχοποιήσει.

Μάρτυρες αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες. Γύρω στις 8 το πρωί εκείνης της ημέρας, ακούστηκε ένας καυγάς από το διαμέρισμα και ο άνδρας εθεάθη να βγαίνει από το διαμέρισμα με κάποιο είδος μουσαμά ή χαλί, σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων Kronen Zeitung.

Μια μέρα μετά την εξαφάνιση της Στέφανι, ο κατηγορούμενος συνελήφθη κοντά στα σύνορα Αυστρίας-Σλοβενίας στο Spielfeld, αφού το αυτοκίνητό του βρέθηκε να καίγεται κοντά σε ένα καζίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσπαθούσε να καλύψει τα στοιχεία. Οι σλοβενικές αρχές κατάσχεσαν το όχημά του και τον παρέδωσαν στις αυστριακές αρχές.

Μετά από αρκετές ανακρίσεις από την αυστριακή αστυνομία, ομολόγησε το έγκλημα. Ο 31χρονος Πάτρικ δήλωσε ότι στραγγάλισε την Πίπερ, έβαλε το πτώμα της σε μια βαλίτσα και το έθαψε σε μια δασώδη περιοχή της Σλοβενίας.

Το Σάββατο, συνελήφθησαν επίσης ο αδελφός και ο πατριός του υπόπτου. Αφέθηκαν ελεύθεροι στη συνέχεια, αφού η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν είχαν καμία ανάμειξη.

Μετά από μια εβδομάδα αναζήτησης, το πτώμα της influencer βρέθηκε σε μια δασώδη περιοχή στο δάσος της Σλοβενίας.

Ο κατηγορούμενος ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως 20 ετών ή ισόβια κάθειρξη για το έγκλημα.