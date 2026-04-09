Με εμφανή συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια, η Μία Καλίφα εμφανίστηκε σε βίντεο στα social media, αντιδρώντας στους πρόσφατους βομβαρδισμούς στη Βηρυτό. Η 33χρονη Αμερικανο-λιβανέζα παραγωγός περιεχομένου μίλησε για τη σφοδρότητα των επιθέσεων στον Λίβανο, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπων.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση να παρακολουθεί κανείς, επισημαίνοντας ότι οι επιδρομές έπληξαν περιοχές με άμαχο πληθυσμό. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο προσωπικό της δίλημμα, λέγοντας ότι δυσκολεύεται να αποδεχτεί το γεγονός ότι οι φόροι που πληρώνει στις ΗΠΑ ενδέχεται να συνδέονται με τέτοιες επιθέσεις στην πατρίδα της.

Στην ανάρτησή της, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, ενώ στο βίντεο περιέγραψε τη συναισθηματική της φόρτιση και την αδυναμία της να εκφράσει πλήρως όσα νιώθει. Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Σήμερα ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχω δει εδώ και πολύ καιρό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό λέει πολλά, γιατί βλέπουμε μια γενοκτονία να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας εδώ και δεκαετίες, αλλά ακόμα πιο έντονα τα τελευταία τρία, τέσσερα χρόνια.

Έγιναν 160 αεροπορικές επιδρομές σε 10 λεπτά εναντίον κατοικιών, σχολείων, νοσοκομείων, υποδομών για τον πληθυσμό, νεκροταφείων με νεκρικές πομπές. Ολα αυτά εν μέσω εκεχειρίας. Δεν ξέρω πώς να συμβιβαστώ με το γεγονός ότι οι φόροι μου χρηματοδοτούν κάτι τέτοιο στην πατρίδα μου.

Δεν μου αρέσει. Νιώθω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να βγω εδώ και να μιλήσω και να το πω αυτό, αλλά δεν βρίσκω τα λόγια. Το μόνο που μπορώ να κάνω μερικές φορές είναι να αναδημοσιεύω τις φωνές άλλων ανθρώπων που μπορούν να το εκφράσουν λίγο καλύτερα, με λίγο περισσότερη συναισθηματική απόσταση. Αλλά τι συμβαίνει; Στέλνουμε ανθρώπους να διερευνήσουν τη ζωή στη Σελήνη, ενώ βομβαρδίζουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι δυστοπικό. Είναι τρελό.

Πότε θα είναι αρκετά; Πότε θα σταματήσει; Οι σκέψεις μου είναι με όλους στον Λίβανο αυτή τη στιγμή. Η καρδιά μου είναι μαζί σας. Δεν θέλω να έρθω εδώ και να κλάψω, γιατί είμαι τόσο τυχερή. Είμαι τόσο τυχερή, αλλά…».

Η τοποθέτησή της προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στα social media, με ορισμένους χρήστες να εκφράζουν συμπαράσταση, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν την ειλικρίνειά της, χαρακτηρίζοντας τα δάκρυά της «κροκοδείλια», επισημαίνοντας ότι ζει εδώ και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.