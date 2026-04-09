Ένταση προκλήθηκε ξανά με πρωταγωνίστρια την Ιωάννα Τούνη, η οποία αντέδρασε έντονα σε περιεχόμενο που δημοσίευσε στο YouTube η Νεφέλη Μεγκ, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Η αφορμή για τη σύγκρουση στάθηκε ένα βίντεο της Νεφέλης Μεγκ, στο οποίο ασχολήθηκε εκτενώς με την Ιωάννα Τούνη, επιχειρώντας να σχολιάσει και να ερμηνεύσει τη δημόσια εικόνα της και τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από το πρόσωπό της το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η παρουσιάστρια, η influencer αντέδρασε έντονα μέσω μηνύματος, γράφοντας:

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι που όντως και δη φεμινίστρια στρέφεσαι εναντίον μιας άλλης γυναίκας που δεν γνωρίζεις. Τελικά είσαι και εσύ μια παγίδα light που αυτά που κατακρίνεις, πας και τα κάνεις. Ντροπή σου γι’ αυτό που προάγεις και γι’ αυτό που όντως είσαι».

Από την πλευρά της, η Νεφέλη Μεγκ φάνηκε να αντιμετωπίζει την κατάσταση με διάθεση χιούμορ, εκφράζοντας την έκπληξή της για την αντίδραση της Τούνη. Όπως είπε:

«Μου στέλνει μήνυμα η Τούνη, παθαίνω σοκ. Γιατί;», ενώ πρόσθεσε:

«Μου έδωσε αξία. Απ’ όλο τον κόσμο που τη σχολίασε, στάθηκε σε μένα. Και εγώ είμαι μια τρίχα απ’ τα @@ της. Να θέλεις να δικαιολογηθείς σε μένα; Μα ποια είμαι εγώ;».

Στη συνέχεια, εξήγησε το σκεπτικό πίσω από το βίντεό της, αναφέροντας:

«Δε συνηθίζω να κάνω τέτοια βίντεο αλλά ειλικρινά θεωρώ ότι το φαινόμενο «Τούνη» είναι worth digging. Αφιέρωσα λοιπόν ένα ολόκληρο βίντεο στο YouTube μου σχετικά με τους λόγους που κάποιος νιώθει απέχθεια για αυτήν. Και να σας πω πως μετά από όλη αυτή την έρευνα, δεν κατάφερα ειλικρινά να βρω ένα αξιόλογο επιχείρημα που να υποστηρίζει ότι η Τούνη είναι ανάξια αναγνώρισης και θαυμασμού ή ότι θα έπρεπε να τυγχάνει δημόσιας κατακραυγής. Αν μπορείτε να με πείσετε, drop a comment. Όλο το βίντεο θα το βρείτε στο κανάλι μου! Αυτό είναι ένα απόσπασμα από τη δική μου αλληλεπίδραση μαζί της!».



