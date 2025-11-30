Σε «θρίλερ» εξελίσσεται η υπόθεση με την εξαφάνιση μίας 31χρονης influencer στην Αυστρία, η οποία αγνοείται από τα ξημερώματα της Κυριακής (23/11).

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, η Στέφανι Πίπερ εξαφανίστηκε ενώ έφευγε από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Τελευταία φορά εθεάθη να βγαίνει από ταξί μαζί με μία φίλη της, κοντά στο διαμέρισμά της, στην πόλη Γκρατς της Αυστρίας.

Advertisement

Advertisement

Η είδηση για την εξαφάνιση έγινε γνωστή την επόμενη μέρα, καθώς η 31χρονη είχε προγραμματσμένη μία φωτογράφιση, στην οποία δεν έδωσε ποτέ το παρών.

Οι τοπικές αρχές εντόπισαν τον σκύλο της να είναι μόνος στο διαμέρισμα και επιβεβαίωσαν ότι το κινητό της τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

AN AUSTRIAN beauty influencer’s ex-boyfriend and two of his family members have been arrested after she mysteriously disappeared.

Stefanie Pieper was making her way home from a Christmas bash before she vanished in Graz, Austria.



₿: bc1q8grl3y7utzevu56uq0us0rpgv6r69me762g20g pic.twitter.com/U79P3ZBpmw — Centennial Man (@CentennialMan) November 28, 2025

Για την υπόθεση συνελήφθη ο πρώην σύντροφος της κοπέλας, καθώς και δύο συγγενείς. Πρόκειται για τον αδερφό του, καθώς και τον πατριό, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν συνεργάζονται με τις αρχές της Αυστρίας, που προσπαθούν να ρίξουν «φως» στα αίτια της εξαφάνισης.



Παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αρχών, η Στέφανι παραμένει αγνοούμενη και έτσι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και εξετάζονται.

Πηγή: New York Post