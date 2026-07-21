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Συνεχίζεται το θρίλερ με την ταυτοποίηση της σορού που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης το μεσημέρι του Σαββάτου (18/07).

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η εξέταση DNA απέκλεισε το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στην 50χρονη Κινέζα Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου.

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Ο σύζυγος της αγνοούμενης είχε δώσει δείγμα DNA στις αρχές προκειμένου να ελεγχθεί το ενδεχόμενο ταύτισης με το γενετικό υλικό της σορού. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης ήταν αρνητικά, καθώς δεν προέκυψε γενετική αντιστοιχία.

Πλέον οι αρχές στρέφουν τις έρευνές τους σε όλες τις πρόσφατες δηλώσεις εξαφάνισης γυναικών, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της σορού, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που ίσως δώσουν κάποια απάντηση για την αιτία θανάτου.

Υπενθυμίζεται ότι η νεκροψία-νεκροτομή που ολοκληρώθηκε εχθές, δεν κατόρθωσε να καθορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας, λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η σορός.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας



Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, πρόκειται για νεαρή μικρόσωμη γυναίκα, ηλικίας 30 έως 35 ετών, με ύψος 1.61 και 36 νούμερο παπουτσιού. Τα μαλλιά της χαρακτηρίζονται ως σκουρόχρωμα, όμως εξετάζεται το ενδεχόμενο, το χρώμα να έχει επηρεαστεί από την κατάσταση αποσύνθεσης, στην οποία βρέθηκε η σορός.

Όσον αφορά τις συνθήκες θανάτου της, αυτές δεν κατάφεραν να προσδιοριστούν από τη νεκροψία, καθώς δεν εντοπίστηκαν τραύματα ή κατάγματα στα οστά, ούτε σημάδια στραγγαλισμού. Ωστόσο, η πιθανότητα ενός ασφυκτικού θανάτου δεν έχει αποκλειστεί, καθώς η κατάσταση στην οποία βρέθηκε το πτώμα, δεν επιτρέπει να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Επιπλέον, φαίνεται πως η γυναίκα έχασε τη ζωή της περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, ενώ στο στομάχι της βρέθηκαν τροφές που είχαν καταναλωθεί 30 έως 45 λεπτά πριν από τον θάνατό της.