Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ελληνικές αρχές ταυτοποίησαν τη σορό 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη μέσω διεθνούς συνεργασίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Η γυναίκα έφτασε στην Αθήνα από το Εδιμβούργο στις 26 Ιουνίου και διέμενε σε σπίτι φίλων έως τις 15 Ιουλίου.

Το κινητό τηλέφωνο της θανούσης παρέμεινε ενεργό για διάστημα μετά τον θάνατό της, αποστέλλοντας μηνύματα προτού τελικά απενεργοποιηθεί.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια, αναμένοντας τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη, στις 18 Ιουλίου.

Η σορός ταυτοποιήθηκε ως εκείνη μιας 38χρονης Βρετανίδας, καταγωγής από τη Σκωτία. Η ταυτοποίησή της κατέστη δυνατή ύστερα από διεθνή συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Interpol και αμερικανικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε στο παρελθόν μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για εργασία, όπου είχαν ληφθεί τα δακτυλικά της αποτυπώματα, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην αναγνώρισή της.

Advertisement

Advertisement

Έμενε σε σπίτι φίλων

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 38χρονη έφτασε στην Ελλάδα στις 26 Ιουνίου από το Εδιμβούργο και διέμενε σε φιλικό σπίτι στην Αθήνα. Οι φίλοι της φέρονται να είχαν την τελευταία επικοινωνία μαζί της στις 15 Ιουλίου, ημερομηνία που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την εξέλιξη της έρευνας.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο θάνατός της ενδέχεται να επήλθε περίπου εκείνο το χρονικό διάστημα, ενώ η σορός της εντοπίστηκε τρεις ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου, μέσα στη βαλίτσα.

Οι μέχρι στιγμής ιατροδικαστικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατος είχε επέλθει αρκετές ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Μυστήριο με το κινητό τηλέφωνο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, ενώ η γυναίκα εκτιμάται πως είχε ήδη χάσει τη ζωή της, το κινητό της παρέμενε ενεργό και κάποιος φέρεται να το χρησιμοποιούσε.

Advertisement

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τη συσκευή αποστέλλονταν μηνύματα, γεγονός που ενδεχομένως είχε ως στόχο να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η γυναίκα ήταν ακόμη ζωντανή. Ωστόσο, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης στα μέσα ενημέρωσης, το κινητό απενεργοποιήθηκε και πλέον παραμένει κλειστό.

Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις

Οι έρευνες συνεχίζονται με τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για την αιτία και τις συνθήκες θανάτου της 38χρονης.

Advertisement

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεων της γυναίκας, την ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας και τον εντοπισμό προσώπων με τα οποία είχε έρθει σε επαφή πριν από τον θάνατό της.

