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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα 7/9 στον Πύργο, με θύμα έναν ποδηλάτη. Σύμφωνα με το patrisnews.com, το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση Λαμπετίου, όταν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όχημα που κινούνταν από την περιοχή του Λαμπετίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που κινούνταν από τον Πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία.

Ένας ποδηλάτης έχασε τη ζωή του. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, υπέκυψε στα τραύματά του. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη.

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Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο ενεπλάκη ο ποδηλάτης.

Φωτογραφίες από patrisnews.gr