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Κινητοποίηση της Αστυνομίας προκάλεσε το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου ένας 45χρονος στον Πύργο Ηλείας, όταν εμφανίστηκε στην περιοχή των Χαλικιάτικων κρατώντας μαχαίρι και φωνάζοντας ακατάληπτα.

Άνδρας σε κατάσταση αμοκ βγήκε με μαχαίρι στον δρόμο

Ο άνδρας έγινε αντιληπτός από πολίτες στην οδό Μίλτωνος Ιατρίδη να κινείται στον δρόμο φορώντας κράνος και κρατώντας στο χέρι του ένα μαχαίρι, ενώ παράλληλα φώναζε χωρίς να γίνονται κατανοητά όσα έλεγε.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, ο 45χρονος έκρυψε το μαχαίρι μέσα στα ρούχα του.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του δύο μαχαίρια: ένα μήκους 25 εκατοστών στην τσέπη του και ένα ακόμη, μήκους 15 εκατοστών, στο εσώρουχό του.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του και να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί, ωστόσο, ο 45χρονος δεν απαντούσε στις ερωτήσεις τους και παρέμενε σε έντονη κατάσταση.

Τελικά, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου.