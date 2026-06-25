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Τη δική του εκδοχή για το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/6) στο νοσοκομείο «Αττικόν» έδωσε ο 90χρονος άνδρας που επιχείρησε να προσεγγίσει το δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού, έχοντας μαζί του μαχαίρι.

Μιλώντας στο Mega, ο ηλικιωμένος υποστήριξε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να βλάψει την ηθοποιό και απέδωσε την κατοχή του μαχαιριού στις νυχτερινές μετακινήσεις του.

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«Το μαχαίρι το κρατάω πάντα εγώ. Δεν το είχα για τη Μάρω Κοντού. Περπατάω τη νύχτα εγώ, το είχα σκοπό να γυρίσω» υποστήριξε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είμαι από μάνα και από πατέρα ορφανός. Ο πατέρας μου ήταν από την Κωνσταντινούπολη».

Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος βάρδιας και φύλακας του νοσοκομείου περιέγραψε πώς εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος να κινείται στους διαδρόμους του νοσηλευτικού ιδρύματος περίπου στις 10 το βράδυ.

«Ήρθε για επισκεπτήριο 10 η ώρα το βράδυ. Περιφερόταν και τον σταματήσανε οι συνάδελφοι. Με καλέσανε εγώ σαν υπεύθυνος βάρδιας και πήγα» ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άνδρας είχε φτάσει κοντά στον διάδρομο όπου βρίσκεται ο θάλαμος νοσηλείας της ηθοποιού, ισχυριζόμενος ότι διατηρεί συγγενική σχέση μαζί της.

Όπως εξήγησε, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου τον απομάκρυναν από τον χώρο και τον οδήγησαν στο προαύλιο, ενώ παράλληλα ειδοποίησαν την αστυνομία για εξακρίβωση των στοιχείων του. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έφερε μαχαίρι μέσα σε τσαντάκι που είχε πάνω του.

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«Είχε φτάσει στον διάδρομο όπου ήταν το δωμάτιο. Έλεγε ότι θέλει να πάει εκεί, ότι είναι ξάδερφος και κάτι τέτοια», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Τον κατέβασα κάτω, τον πήγαμε σε χώρο στο προαύλιο και κάλεσα την αστυνομία».

Ο φύλακας σημείωσε ακόμη ότι ο ηλικιωμένος έδειχνε να βρίσκεται σε κατάσταση σύγχυσης κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

«Όταν του το πήρα σε ανύποπτο χρόνο φώναζε…».

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