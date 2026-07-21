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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης και κοντά στα εκδοτήρια εισιτηρίων, όταν σήμανε συναγερμός στις Αρχές για έναν άνδρα που φέρεται να κρατούσε μαχαίρι και να απειλούσε περαστικούς.

Το περιστατικό έγινε γνωστό ύστερα από τηλεφώνημα διερχόμενης πολίτη στο Κέντρο Άμεσης Δράσης, η οποία ενημέρωσε τις Αρχές για την παρουσία του οπλισμένου άνδρα στην περιοχή.

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Κατά την άφιξη των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο δράστης είχε ήδη επιτεθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση, σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια, ενώ ένας άνδρας που έχει χάσει αρκετό αίμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες.