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Στα χέρια πιάστηκαν νεαροί σε κατάστημα στο κέντροι του Πύργου στην Ηλεία όταν ένας από αυτούς πέρασε μέσα από την τζαμαρία καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, οι νεαροί ξεκίνησαν τον καυγά μέσα στο μαγαζί ο οποίος συνεχίστηκε στο δρόμο με μπουνιές και κλωτσιές με αποτέλεσμα κάποια άτομα να υποστούν τραυματισμούς.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, όμως δεν έγινε καμία προσαγωγή ή σύλληψη.

Εμπλεκόμενοι από τις δύο πλευρές ανέφεραν στους αστυνομικούς πως θα υποβάλουν μηνύσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι νεαροί έχουν προσωπικές διαφορές ενώ δεν είναι το πρώτο περισταστατικό καθώς έχουν προηγηθεί και άλλα γεγονότα που οδήγησαν στην σύγκρουση.