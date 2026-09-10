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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης τελείται στον Πύργο η εξόδιος ακολουθία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, με πλήθος πολιτών να έχει συγκεντρωθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου προκειμένου να απευθύνει το ύστατο «αντίο» στον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή τόσο ξαφνικά και άδικα.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, τόσο ο ναός όσο και ο περιβάλλων χώρος έχουν κατακλυστεί από συγγενείς, φίλους, συναδέλφους του εκλιπόντος από την Πολεμική Αεροπορία, εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολιτείας, αλλά και απλούς πολίτες της Ηλείας, οι οποίοι έσπευσαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

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Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία δίνει και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, εκπροσωπώντας την Πολιτεία και αποτίοντας φόρο τιμής στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, καθώς και στην προσφορά του στην πατρίδα.

Με πληροφορίες από ilialive.gr