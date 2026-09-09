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Στον Κατσικά Ιωαννίνων, θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης (10.9.26) η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που σκοτώθηκε μαζί με τον συνάδελφό του, επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, όταν το F-4 Phantom στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week το περασμένο Σάββατο (5.9.26).

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 16:30 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κατσικάς Ιωαννίνων, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην κοινότητα του Κατσικά.

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Ο Δημήτριος Πέτρου αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και την κορούλα τους. Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη το μεσημέρι στα Ιωάννινα, όμως αναβλήθηκε καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης της σορού του.

Την αλλαγή στον προγραμματισμό της κηδείας γνωστοποίησε ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, ο οποίος ανέφερε ότι έχει προκύψει καθυστέρηση εξαιτίας διαδικαστικών ζητημάτων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.