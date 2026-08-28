Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 58 ετών, έπειτα από τη μακρά μάχη που έδωσε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς», σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε για τον θάνατό του.

Από νωρίς το πρωί, κόσμος έχει συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, όπου βρίσκεται και η Κατερίνα Κόκοτα, εμφανώς συντετριμμένη, υποδεχόμενη όσους προσέρχονται στο χώρο. Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ ο ναός έχει γεμίσει με στεφάνια στη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα.

Advertisement

Advertisement

Στην είσοδο του ναού έχει τοποθετηθεί κουτί δωρεών για τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα», στη μνήμη του τραγουδιστή.

Η σορός του Δημήτρη Κόκοτα έφτασε στον Ιερό Ναό λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί. Κατά την άφιξή της, οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, αποτίοντας φόρο τιμής στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi, NDP