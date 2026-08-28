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Στην τελευταία του κατοικία θα οδηγηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (28.08.2026) ο Δημήτρης Κόκοτας, με συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο να συγκεντρώνονται για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Η Εξόδιος Ακολουθία του γνωστού τραγουδιστή θα τελεστεί στις 12:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα.

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Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από σχεδόν δυόμισι χρόνια νοσηλείας. Ο τραγουδιστής είχε υποστεί έμφραγμα τον Μάρτιο του 2024, ενώ βρισκόταν στις πρόβες του J2US μαζί με την Τραϊάνα Ανανία. Τότε αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση.

Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα παρέμεινε για μεγάλο διάστημα διασωληνωμένος, ενώ παρά τις μικρές βελτιώσεις που παρουσίαζε κατά διαστήματα ο οργανισμός του, τελικά υπέστη σηπτικό επεισόδιο και κατέληξε. Πίσω του αφήνει τη σύζυγό του, Κατερίνα Πετράκη, και την κόρη τους, Ριάνα.

Το αίτημα της οικογένειας

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, που δημοσιεύτηκε στο Facebook, η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 12:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας.

Τα έξοδα της κηδείας θα αναλάβει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Η οικογένεια του καλλιτέχνη, από την πλευρά της, έχει απευθύνει παράκληση για διακριτικότητα.

Οι αποφάσεις του Δήμου για τη μνήμη του

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αποφάσισε παράλληλα μια σειρά ενεργειών προς τιμήν της μνήμης του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος είχε ενεργό παρουσία στα κοινά της περιοχής.

Ο τραγουδιστής είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και παρέμεινε ενεργός μέχρι την ημέρα που υπέστη το έμφραγμα.

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Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως στις 25 Αυγούστου και ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για τον εκλιπόντα. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η κάλυψη των εξόδων της κηδείας του από τον δήμο, ενώ η δημοτική σημαία θα κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του.

Παράλληλα, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι θα καθιερώσει ετήσια υποτροφία του Ωδείου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα, ενώ θα δώσει το όνομά του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης».

Τέλος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου μετατίθενται για μετά το 40ήμερο μνημόσυνο.

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