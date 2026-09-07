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Ο στρατηγός είχε καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία, ωστόσο ένα σημαντικό μέρος της σερβικής κοινωνίας τον τιμά ως εθνικό ήρωα.

Η σορός του μεταφέρθηκε με κυβερνητικό αεροσκάφος και η τελετή πραγματοποιήθηκε με στρατιωτικές τιμές, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επίτροπος Μάρτα Κος ακύρωσε προγραμματισμένη επίσκεψή της στη χώρα, τονίζοντας ότι η εξύμνηση εγκληματιών πολέμου δεν έχει θέση στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

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Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Βελιγράδι για να παραστούν στην κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς, του Σέρβου στρατηγού που καταδικάστηκε για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της χειρότερης σφαγής στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η υποδοχή που του επιφύλαξαν στη Σερβία, ως ήρωα, έχει προκαλέσει έντονη διεθνή ανησυχία.

Ο Μλάντιτς, γνωστός ως ο «Χασάπης της Βοσνίας» για τον ρόλο του στη γενοκτονία και τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν στα Βαλκάνια τη δεκαετία του 1990, πέθανε στα τέλη Αυγούστου σε ηλικία 84 ετών. Βρισκόταν στη φυλακή, όπου εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

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Παρά την καταδίκη του, ο Μλάντιτς εξακολουθεί να θεωρείται ήρωας από σημαντικό μέρος της σερβικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και πολιτικών. Η σορός του μεταφέρθηκε στη Σερβία με κυβερνητικό αεροσκάφος, ενώ το φέρετρό του ήταν καλυμμένο με εθνικές σημαίες και μεταφέρθηκε από το αεροπλάνο από ένστολους στρατιώτες.

Κατά τη μεταφορά του φερέτρου από το αεροδρόμιο, άνδρες συγκεντρώθηκαν κατά μήκος των δρόμων, κρατώντας πανό και αποτίοντας φόρο τιμής στον Μλάντιτς.

Χιλιάδες στους δρόμους του Βελιγραδίου

Τη Δευτέρα, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από μια μικρή εκκλησία στη σερβική πρωτεύουσα, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον Μλάντιτς. Ένοπλες δυνάμεις είχαν αναλάβει τη φύλαξη του φερέτρου. Πάνω από το φέρετρο είχαν τοποθετηθεί το χαρακτηριστικό στρατιωτικό καπέλο του Μλάντιτς, καθώς και ένα ξίφος, ενώ μπροστά του είχε τοποθετηθεί μια έκθεση με τα μετάλλια και τις διακρίσεις του.

Στον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας είχαν αναρτηθεί σερβικές σημαίες, ενώ ένα τεράστιο πανό που απλώθηκε απέναντι από τον δρόμο έγραφε: «Καλώς ήρθες, στρατηγέ. Δόξα στη μητέρα σου που γέννησε έναν ήρωα».

Οι εικόνες στρατιωτικής μεγαλοπρέπειας που συνόδευσαν την επιστροφή της σορού του προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τη διεύρυνση, Μάρτα Κος, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ακυρώνει προγραμματισμένη επίσκεψή της στη Σερβία. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε: «Η επιστροφή των λειψάνων του στο Βελιγράδι υπενθυμίζει στην Ευρώπη τις πιο σκοτεινές σελίδες της πρόσφατης ιστορίας μας».

Με πληροφορίες από The Guardian

Πηγή φωτογραφιών: Reuters