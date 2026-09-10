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Οι αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερο σενάριο της συντριβής του μαχητικού F-4 Phantom την απώλεια στήριξης, η οποία ενδέχεται να προκλήθηκε από την είσοδο ξένου αντικειμένου στον κινητήρα.

Η Βουλή των Ελλήνων ανακοίνωσε την οικονομική ενίσχυση των παιδιών των δύο εκλιπόντων αεροπόρων με το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η μεγάλη διασπορά των συντριμμιών του αεροσκάφους στον κάμπο αναμένεται να δυσχεράνει σημαντικά το έργο της διερεύνησης για τα ακριβή αίτια του τραγικού δυστυχήματος.

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Σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Οι δύο άτυχοι αεροπόροι σκοτώθηκαν μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom.

Συγκεκριμένα, η εξόδιος ακολουθία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα τελεστεί στις 10:00 το πρωί, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλείας. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 16:30, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων.

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Οι κηδείες των δύο πιλότων είχαν αναβληθεί μέχρι να ολοκληρωθούν και τυπικά οι απαραίτητες διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι η Βουλή των Ελλήνων προχωρά στην «υιοθεσία» των παιδιών των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της Τανάγρας.

Η συγκεκριμένη «υιοθεσία» προβλέπει οικονομική ενίσχυση των παιδιών έως ότου συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι σπουδάζουν. Η οικονομική στήριξη θα ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ετησίως. Η διαδικασία για τα παιδιά των δύο αεροπόρων αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά και τον απαραίτητο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το επικρατέστερο σενάριο για την τραγωδία

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της τραγωδίας, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι να σημειώθηκε απώλεια στήριξης λόγω κάποιου εξωγενούς παράγοντα, όπως για παράδειγμα ένα πουλί, το οποίο ενδέχεται να εισήλθε στον αεραγωγό και στη συνέχεια στον κινητήρα του αεροσκάφους.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια στήριξης του συμπιεστή και να προκαλέσει την απότομη κλίση του αεροσκάφους προς τα κάτω, με αποτέλεσμα οι δύο πιλότοι να βρεθούν σε μια κατάσταση από την οποία δεν υπήρχε δυνατότητα ανάκτησης.

Όπως επισημαίνουν απόστρατοι πιλότοι, πρόκειται για το πιο εφιαλτικό σενάριο που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας αεροπόρος. Ακόμη και στην περίπτωση ενός ιδιαίτερα έμπειρου πιλότου, τα περιθώρια αντίδρασης σε ένα τέτοιο περιστατικό είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Οι δύο πιλότοι ήταν έμπειροι αεροπόροι, έχοντας συμπληρώσει περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης. Άλλωστε, σε αυτού του είδους τις αεροπορικές επιδείξεις συμμετέχουν μόνο έμπειροι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας. Η εκτέλεση των ελιγμών ξεκινά αρχικά σε μεγαλύτερο ύψος και σταδιακά πραγματοποιείται σε χαμηλότερο, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας πτήσεων.

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Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα

Στις συγκεκριμένες αεροπορικές επιδείξεις οι ιπτάμενοι πραγματοποιούν λεγόμενους «ελιγμούς κρούσης», παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται ένας στόχος κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού.

Κατά τη δεξιά στροφή, σε απόσταση περίπου 2-3 ναυτικών μιλίων από τον διάδρομο της Τανάγρας, το αεροσκάφος έχασε ξαφνικά ύψος. Στη συγκεκριμένη στροφή πραγματοποιήθηκε χαμηλή διέλευση με πλήρη μετάκαυση, μεγάλη κλίση και αυξημένο ρυθμό καθόδου, όπως αποτυπώνεται και στις εικόνες από το δυστύχημα.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, το μαχητικό προσέκρουσε αρχικά σε ξύλινη κολώνα χαμηλής τάσης και στη συνέχεια διαλύθηκε. Τα συντρίμμια του διασκορπίστηκαν σε μεγάλη έκταση στον κάμπο, απέναντι από τα Νεόφυτα.

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Η μεγάλη διασπορά των συντριμμιών, σε απόσταση που ξεπερνά τα 700 μέτρα, εκτιμάται ότι αναμένεται να δυσκολέψει σημαντικά το έργο της διερεύνησης των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος.