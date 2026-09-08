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Το μαχητικό έχασε ύψος και προσέκρουσε σε κολώνα, ενώ ο πύργος ελέγχου φέρεται να είχε προειδοποιήσει τους πιλότους για το χαμηλό ύψος της πτήσης.

Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι οι χειριστές απέτρεψαν μεγαλύτερη τραγωδία, κατευθύνοντας το αεροσκάφος μακριά από τον κατοικημένο οικισμό πριν από τη μοιραία συντριβή.

Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας επιβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος ήταν απολύτως αξιόπλοο και είχε υποβληθεί σε όλες τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης πριν την πτήση.

Η ταυτοποίηση των σορών των δύο πιλότων παραμένει σε εξέλιξη μέσω ανάλυσης DNA, γεγονός που έχει προκαλέσει καθυστέρηση στην πραγματοποίηση των κηδειών τους.

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Νέα οπτικά ντοκουμέντα έρχονται στο φως από τη μοιραία πτήση του Phantom στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026, αποκαλύπτοντας τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της συντριβής του μαχητικού και του θανάτου των δύο πιλότων.

Τα νέα βίντεο καταγράφουν το αεροσκάφος να βρίσκεται ακόμη στον αέρα όταν αρχίζει να τυλίγεται στις φλόγες. Στη συνέχεια χάνει ύψος και διαλύεται, πριν καταλήξει στο έδαφος. Παράλληλα, μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή, αλλά και πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου, φωτίζουν τις τελευταίες στιγμές της πτήσης.

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Στο οπτικό υλικό το μαχητικό φαίνεται να έχει ήδη πάρει φωτιά πριν φτάσει στο έδαφος. Το αεροσκάφος, αφού έχασε ύψος, προσέκρουσε σε κολώνα στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να διαλυθεί στον αέρα.

Τα συντρίμμια κατέληξαν στο έδαφος και, λόγω της ταχύτητας που είχε αναπτύξει το Phantom, η οποία υπολογίζεται ότι έφτανε τουλάχιστον τα 700 χιλιόμετρα την ώρα, σύρθηκαν για δεκάδες μέτρα.

Σε διαφορετικό βίντεο, το δυστύχημα καταγράφεται από άλλη οπτική γωνία, ενώ ακούγονται διαδοχικές εκρήξεις. Το Phantom μετέφερε 7.500 λίτρα κηροζίνης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα οι φλόγες να πλησιάσουν γειτονική επιχείρηση, με εργαζομένους εργοστασίου της περιοχής να παρακολουθούν έντρομοι τη συντριβή.

Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, ο Κώστας Παπακώστας, περιέγραψε την αλλαγή στον ήχο του αεροσκάφους λέγοντας: «Ξέρω καλά τους ήχους των αεροπλάνων, περνούν κάθε μέρα από πάνω μας. Άλλαξε ο ήχος και έκανε ένα σφύριγμα».

Οι προειδοποιήσεις από τον πύργο ελέγχου

Την ίδια ώρα, πληροφορίες που μετέδωσε το STAR αναφέρουν ότι ο πύργος ελέγχου φέρεται να προειδοποίησε τρεις φορές τους δύο έμπειρους χειριστές ότι πετούσαν σε χαμηλό ύψος. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας υποστήριξε ότι οι δύο πιλότοι ενδεχομένως απέτρεψαν μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία, καθώς, όπως ανέφερε: «Το μόνο που θέλω να πω, είναι ότι αυτά τα δύο παιδιά μάς έσωσαν, γιατί αν είχαν προσπαθήσει να σώσουν τις ζωές τους νωρίτερα, θα είχαν πέσει πάνω στον οικισμό και θα είχαν χαθεί χιλιάδες ζωές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία ημέρα πριν από το δυστύχημα, κατά τη δοκιμαστική πτήση της Παρασκευής, όλα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα.

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Οι συγκεκριμένοι ελιγμοί, άλλωστε, δεν αποτελούν κάτι ασυνήθιστο για τους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για κινήσεις που εντάσσονται στην καθημερινή εκπαίδευση και την επιχειρησιακή τους δραστηριότητα, ακόμη κι αν για τους θεατές μπορεί να φαίνονται ιδιαίτερα εντυπωσιακές ή ακραίες. Το ίδιο πρόγραμμα εκτελέστηκε και την επόμενη ημέρα. Αυτή τη φορά, όμως, η πτήση είχε τραγική κατάληξη.

Στο μεταξύ, αξιωματικοί του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αναφέρουν ότι το Phantom ήταν επιχειρησιακά κατάλληλο να πραγματοποιήσει την πτήση. Σύμφωνα με τους ίδιους, το αεροσκάφος είχε υποβληθεί σε όλες τις προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης και στους απαραίτητους ελέγχους και είχε κριθεί απολύτως αξιόπλοο.

Παραμένουν σε εκκρεμότητα οι κηδείες των δύο πιλότων

Παράλληλα, αναβλήθηκε και η κηδεία του δεύτερου πιλότου, Ιωάννη Μπλέσια, μετά την προηγούμενη αναβολή της κηδείας του Δημήτρη Πέτρου.

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Ο λόγος της καθυστέρησης είναι ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών των δύο χειριστών.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έχουν ήδη ληφθεί δείγματα DNA από συγγενικά πρόσωπα των δύο πιλότων, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τις προβλεπόμενες ενέργειες μέχρι να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση.

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