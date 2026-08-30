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Ο κυβερνήτης ενημέρωσε για το μηχανικό πρόβλημα και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, μεταφέροντας 33 επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά χωρίς να απαιτηθεί διαδικασία εκκένωσης, ενώ η εταιρεία δρομολόγησε νέο αεροσκάφος για τη μεταφορά τους στην Κάρπαθο.

Τεχνικοί θα πραγματοποιήσουν έλεγχο στο αεροσκάφος για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια της εμφάνισης καπνού από τον κινητήρα.

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Συναγερμός προκλήθηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, όταν αεροσκάφος της Olympic Air, που εκτελούσε την πτήση Ρόδος – Κάρπαθος, παρουσίασε καπνούς σε έναν από τους κινητήρες του και χρειάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο, μετά την ενημέρωση του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, στο αεροσκάφος επέβαιναν 33 επιβάτες και τρία μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα και με τα στοιχεία της πτήσης στο Flightradar24, πρόκειται για ελικοφόρο αεροσκάφος τύπου ATR 42-600, με αριθμό πτήσης OA94 (OAL094A).

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική ένδειξη αφορούσε το σύστημα λαδιού σε έναν από τους δύο κινητήρες. Το τεχνικό αυτό ζήτημα ήταν που προκάλεσε την εμφάνιση των καπνών και όχι φωτιά στον κινητήρα.

Μετά την ενημέρωση του πληρώματος, στο αεροδρόμιο της Ρόδου ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κυβερνήτης δήλωσε επίπεδο κινδύνου χαμηλότερο από την υψηλότερη και πλέον επείγουσα διαβάθμιση που προβλέπεται από τα σχετικά πρωτόκολλα.

Το αεροσκάφος επέστρεψε στο «Διαγόρας» και προσγειώθηκε με ασφάλεια περίπου τέσσερα λεπτά μετά την ενημέρωση για το πρόβλημα. Οι 33 επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά, χωρίς να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί διαδικασία έκτακτης εκκένωσης. Η συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπεται σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου σοβαρότερου περιστατικού.

Οι επιβάτες παραμένουν στο αεροδρόμιο της Ρόδου και περιμένουν την άφιξη άλλου αεροσκάφους, το οποίο θα τους μεταφέρει στην Κάρπαθο. Την ίδια ώρα, τεχνικοί αναμένεται να πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο έλεγχο στο ATR 42-600, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια η αιτία που προκάλεσε την ένδειξη στο σύστημα λαδιού.

Ανακοίνωση της Aegean για το συμβάν

Ανακοίνωση σχετικά με το αεροσκάφος της Olympic Air που λίγο μετά την απογείωση του από την Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο αναγκάστηκε να επιστρέψει, έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα, εξέδωσε η AEGEAN.

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Σύμφωνα με την AEGEAN η πτήση 094, που εκτελείται από την Olympic Air, με αεροσκάφος τύπου ATR42, από την Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο με 33 επιβάτες και 3 μέλη πληρώματος, λίγο μετά την απογείωση εμφάνισε ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους.

Ο κυβερνήτης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Ρόδου «Διαγόρας» για τεχνικό έλεγχο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε και η αποβίβαση των επιβατών ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

Η εταιρεία, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, έχει δρομολογήσει νέο αεροσκάφος που έχει ήδη αναχωρήσει από την Αθήνα, ώστε οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό τους το συντομότερο δυνατό.

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Πηγή βίντεο: dimokratiki.gr