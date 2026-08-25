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Ένα αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος προσγειώθηκε την Τρίτη στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Το μεγάλο αεροσκάφος τύπου Boeing Globemaster, με αμερικανικό αριθμό νηολογίου 07-7181, είχε πραγματοποιήσει απευθείας πτήση από τη Ρίγα της Λετονίας και προσγειώθηκε στη Μόσχα περίπου στις 07:00 GMT.

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Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει εάν το αεροσκάφος μετέφερε φορτίο ή επιβάτες.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει ενημέρωση σχετικά με το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24, το αεροσκάφος είχε φτάσει στη Ρίγα στις 23 Αυγούστου, προερχόμενο από την αμερικανική αεροπορική βάση Καμπ Σπρινγκς, κοντά στην Ουάσινγκτον.

Η τελευταία απευθείας πτήση αεροσκάφους με αμερικανικό νηολόγιο από την Ευρώπη προς τη Ρωσία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του ίδιου έτους. Στο αεροσκάφος επέβαιναν οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στίβεν Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι μετέβησαν στη Ρωσία για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν υπήρχε ακόμη ενημέρωση για νέα επίσκεψη των Κούσνερ και Γουίτκοφ στη Μόσχα, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για την Ουκρανία έχουν ουσιαστικά οδηγηθεί σε αδιέξοδο, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.