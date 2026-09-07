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Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος που σημειώθηκε την Κυριακή.

Περισσότεροι από εξήντα πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών στους πληγέντες.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του συμβάντος και διέκοψε τη λειτουργία του αεροδρομίου.

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής.

Το αεροσκάφος της Prime Air, που εκτελούσε την πτήση 7598 από το Πουέρτο Ρίκο, βγήκε από τον διάδρομο περίπου στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, τοπική ώρα, και κατέληξε βορειοδυτικά του αερολιμένα.

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Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες των αρχών, το μεταγωγικό αεροσκάφος προσέκρουσε σε πολλά οχήματα μετά την έξοδό του από τον διάδρομο και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών σε όσους χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

NEW: An Amazon Prime Air Boeing 767 cargo jet overran the runway at Miami International Airport and caught fire.



Heavy black smoke visible from across the city.



The FAA issued a ground stop. pic.twitter.com/RNL2db0GRI — Clash Report (@clashreport) September 6, 2026

WATCH: Moments after a Prime Air Boeing 767 overshot the runway at Miami International Airport and crossed a road pic.twitter.com/kyCeeOpHdp — BNO News (@BNONews) September 6, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνούς καπνούς και μεγάλες φλόγες να υψώνονται από το σημείο του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος φέρεται να διέσχισε δρόμο πριν ακινητοποιηθεί, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν αρκετά οχήματα και φορτηγά.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του σοβαρού αεροπορικού δυστυχήματος.

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Λίγο μετά το περιστατικό, το διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης, καθώς και των δρόμων εντός της εγκατάστασης.

🔴 La FAA annonce la fermeture jusqu’à nouvel ordre de l’aéroport de Miami suite à la violente sortie de piste du Boeing 767 de Prime Air.



Les services d'urgence de l’aéroport signalent plusieurs victimes après l’accident. pic.twitter.com/bQrNaNw97l — air plus news (@airplusnews) September 6, 2026

BREAKING: An Amazon cargo plane overran a Miami International Airport runway, hitting vehicles and forcing a ground stop.



The FAA released a statement confirming that a Boeing 767-300 that departed from San Juan, Puerto Rico, was involved. The agency said it was now… pic.twitter.com/rPCHrwbTeY Advertisement September 6, 2026

Σε εικόνες που καταγράφηκαν αργότερα από το σημείο, η πυρκαγιά φαινόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρα, παρέμεναν στην περιοχή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό και την ταυτότητα των θυμάτων αναμένονται να διευκρινιστούν επίσημα.

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