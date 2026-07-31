Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Amazon κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα Fortune Global 500 ως η εταιρεία με τα υψηλότερα έσοδα παγκοσμίως.

Ο ιδρυτής της, Τζεφ Μπέζος, αποδίδει αυτή την επιτυχία στη διαχρονική εμμονή της εταιρείας με την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Από την ίδρυσή της ως διαδικτυακό βιβλιοπωλείο, η επιχείρηση εξελίχθηκε σε ηγέτη του ηλεκτρονικού εμπορίου, του cloud computing και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πλατφόρμα Amazon Web Services αποτελεί πλέον τον βασικό πυλώνα κερδοφορίας του ομίλου, στηρίζοντας εκατομμύρια οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εταιρεία επενδύει στρατηγικά 200 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2026 για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και νέων τεχνολογικών λύσεων.

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Η Amazon έγραψε ιστορία κατακτώντας για πρώτη φορά την κορυφή της λίστας Fortune Global 500 ως η εταιρεία με τα υψηλότερα έσοδα στον κόσμο. Για τον ιδρυτή της, Τζεφ Μπέζος, όμως, η επιτυχία δεν μετριέται με το μέγεθος της επιχείρησης, αλλά με την ικανότητά της να εξυπηρετεί τους πελάτες της.

«Δεν θέλω να είμαστε περήφανοι επειδή είμαστε μεγάλοι. Θέλω να είμαστε περήφανοι επειδή εξυπηρετούμε τους πελάτες μας», δηλώνει σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, αποκαλύπτοντας τη φιλοσοφία που οδήγησε την Amazon από ένα γκαράζ σε έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς κολοσσούς του πλανήτη.

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Από το γκαράζ στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Τριάντα χρόνια μετά την ίδρυση της Amazon, η μικρή διαδικτυακή βιβλιοπωλική επιχείρηση έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το cloud computing και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Μπέζος εξηγεί ότι η διαχρονική «εμμονή με τον πελάτη» ήταν ο βασικός λόγος που η εταιρεία ξεπέρασε ακόμη και τη Walmart σε έσοδα, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της σωστής εξυπηρέτησης και όχι αυτοσκοπός.

Παρότι από το 2021 έχει παραδώσει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στον Άντι Τζάσι, παραμένει εκτελεστικός πρόεδρος και συμμετέχει ενεργά στη στρατηγική της εταιρείας. Σήμερα, το ενδιαφέρον της Amazon στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη, με επενδύσεις που αναμένεται να αγγίξουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο 2026, κυρίως στην Amazon Web Services και στις υποδομές γενετικής AI, ενώ παράλληλα ενισχύει τις συνεργασίες της με μεγάλους παίκτες του κλάδου.

“What I see right now is that our chips business, our silicon business, is lining up to be our next pillar.”



If Jeff Bezos is right—and his track record suggests he often is—Amazon’s current enormous size could soon look modest. https://t.co/QlMIiPQf3C — FORTUNE (@FortuneMagazine) July 28, 2026

Ο Μπέζος θυμάται ότι στα πρώτα βήματα της Amazon αναγκαζόταν να εξηγεί στους επενδυτές τι ακριβώς ήταν το διαδίκτυο. Από τους περίπου 60 επενδυτές που προσέγγισε, μόλις 22 πίστεψαν στο εγχείρημά του. Σήμερα, η πορεία της Amazon αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρηματικής εξέλιξης, με τον ίδιο να επιμένει ότι η καινοτομία και η προσήλωση στον πελάτη παραμένουν οι πραγματικοί πυλώνες της επιτυχίας.

Η στροφή που άλλαξε τα πάντα

Το 2006 αποτέλεσε σημείο καμπής για την Amazon με τη δημιουργία της Amazon Web Services (AWS), της πλατφόρμας cloud computing που εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της εταιρείας. Σήμερα, η AWS στηρίζει εκατομμύρια επιχειρήσεις και οργανισμούς παγκοσμίως, φιλοξενώντας από υπηρεσίες streaming μέχρι ψηφιακές εφαρμογές, ενώ αποτελεί τη βασική πηγή κερδοφορίας του ομίλου.

in 2001, Jeff Bezos explained why he left a successful Wall Street career to start Amazon:



“I knew that if I failed I wouldn’t regret that, but I knew the one thing I might regret is not ever having tried.”



he didn’t make the decision by asking what felt safest at the time. He… https://t.co/YeYT2Dy1Ds pic.twitter.com/ObysflgKT3 — ludoonchart (@ludoonchart) July 29, 2026

Παράλληλα, η Amazon διεύρυνε σταθερά την παρουσία της σε νέες αγορές. Το Prime εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, το Kindle άλλαξε τα δεδομένα στην αγορά των ηλεκτρονικών βιβλίων, ενώ οι εξαγορές της Whole Foods και της MGM ενίσχυσαν την παρουσία της στο φυσικό λιανεμπόριο και την ψυχαγωγία.

Το μεγάλο στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Η επόμενη πρόκληση για την Amazon είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία επενδύει δυναμικά σε νέους επεξεργαστές, όπως οι Trainium και Graviton, και ενισχύει τις υποδομές της, φιλοδοξώντας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή της AI. Όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να μεταμορφώσει σχεδόν κάθε ψηφιακή εμπειρία, με την υπολογιστική ισχύ να αποτελεί πλέον το βασικό πεδίο ανταγωνισμού.