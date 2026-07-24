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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν στο πλαίσιο των επιθέσεων αντιποίνων στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις «στόχευσαν και κατέστρεψαν κτίριο του κέντρου δεδομένων της αμερικανικής εταιρείας Amazon στο Μπαχρέιν, που έχει σημαντικό ρόλο στην περισυλλογή πληροφοριών για τον αμερικανικό στρατό», δηλώνουν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

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Ούτε ο όμιλος Amazon, κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου, ούτε οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει την ανακοίνωση.

Το Ιράν θεωρεί νόμιμο στόχο κάθε εγκατάσταση που τίθεται στην διάθεση του αμερικανικού στρατού για να πλήξει το ιρανικό έδαφος.

Κατά την διάρκεια των προηγούμενων ιρανικών επιθέσεων κατά του Μπαχρέιν, οι ιρανικές δυνάμεις είχαν αναλάβει την ευθύνη για πλήγμα κατά κέντρου της Amazon, το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε.

Several explosions rocked Sheikh Isa Air Base in Bahrain. pic.twitter.com/5T3svnnmIF — PressTV Extra (@PresstvExtra) July 24, 2026

Χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία του, το υπουργείο Εσωτερικών στη Μανάμα ανέφερε μέσω X πως «ήχησε η σειρήνα» και συνέστησε «στους πολίτες και στους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».

«Το πρωί, drones στοχοποίησαν δεξαμενές καυσίμων, μεγάλες αποθήκες υλικού, υπόστεγα και στρατόπεδα των δυνάμεων του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού στην αεροπορική βάση του σεΐχη Ίσα στο Μπαχρέιν», είχε αναφέρει λίγο νωρίτερα ο ιρανικός στρατός σε ανακοίνωσή του που αναμεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

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Ο ιρανικός στρατός ανέφερε στην ίδια ανακοίνωση ότι επιτέθηκε με drones μιας κατεύθυνσης εναντίον αμερικανικών θέσεων στην Ιορδανία, στοχοποιώντας «υπόστεγα αεροσκαφών, αεροναυτικής συντήρησης και στρατώνες» στη βάση Αλ Αζράκ.

Η Ιορδανία δεν έχει ανακοινώσει κάτι για επιδρομή του Ιράν ως αυτή την ώρα.

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