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Το κινηματογραφικό στούντιο αναζητά πλέον νέα στέγη για την ταινία, παρά τις θετικές αντιδράσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων δοκιμαστικών προβολών του έργου.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Άντριου Γκάρφιλντ στον ρόλο του Άλτμαν, ενώ το καστ συμπληρώνουν γνωστοί ηθοποιοί που υποδύονται στελέχη της OpenAI και τον Έλον Μασκ.

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Η Amazon MGM εγκαταλείπει το «Artificial», την ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο για τον επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, παρότι η παραγωγή βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο.

Η ταινία, στην οποία ο Άντριου Γκάρφιλντ ενσαρκώνει τον αμφιλεγόμενο διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, θα αναζητήσει πλέον «στέγη» σε άλλο κινηματογραφικό στούντιο.

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Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται λίγους μήνες μετά τη συμφωνία-μαμούθ Amazon και OpenAI τον περασμένο Φεβρουάριο για την επέκταση της χρήσης των υπηρεσιών Amazon Web Services και την ανάπτυξη εξατομικευμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η συμφωνία συνοδεύτηκε από επένδυση ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκ μέρους της Amazon.

«Τρέφουμε τον μέγιστο σεβασμό και θαυμασμό για τον Λούκα Γκουαντανίνο ως βραβευμένο δημιουργό», δήλωσε εκπρόσωπος της Amazon. «Πιστεύουμε ότι το “Artificial” καλύτερη προοπτική εάν κυκλοφορήσει από κάποιο άλλο στούντιο και συνεργαζόμαστε στενά με τους συντελεστές της παραγωγής ώστε να βρεθεί για να βρεθεί η καταλληλότερη νέα στέγη για την ταινία».

Πέρα από τον Γκάρφιλντ, το καστ περιλαμβάνει μια σειρά από γνωστά ονόματα: Η Μόνικα Μπαρμπάρο υποδύεται την πρώην επικεφαλής τεχνολογίας της OpenAI, Μίρα Μουράτι, ο Γιούρα Μπορίσοφ τον πρώην επικεφαλής επιστήμονα της εταιρείας, Ίλια Σούτσκεβερ, ενώ ο Άικ Μπάρινχολτζ υποδύεται τον Έλον Μασκ.

Το σενάριο που υπογράφει ο πρώην συνεργάτης του «Saturday Night Live» Σάιμον Ριτς, επικεντρώνεται στη σύντομη αλλά ταραχώδη περίοδο του 2023, όταν ο Άλτμαν απομακρύνθηκε από τη θέση του στην OpenAI και επανήλθε λίγες ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, πριν αποχωρήσει η Amazon από το πρότζεκτ, το «Artificial» είχε ήδη προβληθεί σε αρκετές δοκιμαστικές προβολές, στις οποίες οι αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα θετικές αντιδράσεις. Την περασμένη Πέμπτη παρουσιάστηκε επίσης σε εκπροσώπους άλλων κινηματογραφικών στούντιο.

Πηγή που έχει παρακολουθήσει την ταινία ανέφερε ότι οι χαρακτήρες του Σαμ Άλτμαν και του Έλον Μασκ είναι οι λιγότερο συμπαθείς της ιστορίας και εκείνοι που το κοινό «δυσκολεύεται περισσότερο να συμπαθήσει».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Amazon είχε εξετάσει όλες τις πρώτες εκδοχές του σεναρίου προτού ο Γκουαντανίνο αναλάβει τη σκηνοθεσία. Είναι επίσης γνωστό πως ο Άλτμαν διατηρεί προσωπικές σχέσεις με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Amazon, Τζεφ Μπέζος, ενώ είχε παραστεί και στον γάμο του πέρυσι στην Ιταλία.

Με πληροφορίες από Variety